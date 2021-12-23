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Политика / Власть

Говорит и показывает

Владимир Путин вновь ответил на вопросы

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Максим Андреев
23 декабря 2021 года, 18:29
Фото: Фото пресс-службы президента РФ
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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 23 декабря уже в 17-й раз. Последние несколько лет принято говорить, что этот формат давно себя исчерпал: каналов «обратной связи» от главы государства и так достаточно, а «плакат-шоу» провинциальных журналистов уже давно не веселит, а только раздражает. И, тем не менее, общение президента РФ со СМИ, - а, на самом деле, со страной и миром, - продолжает привлекать внимание. «Псковская правда» выяснила, кому и какие знаки Владимир Путин подавал на этот раз.

Быть или не быть?

17-я пресс-конференция, учитывая условия антикоронавирусной безопасности, проходила в усеченном формате. Участников было всего 507 (против тысячи с лишним в предыдущие годы) и отобраны они были не посредством открытой аккредитации, а самой пресс-службой президента.

Псковские журналисты ранее неоднократно получали возможность задать главе государства волнующие их вопросы. Представители псковских СМИ спрашивали президента о росте акцизов на алкоголь, проблеме региональных долгов, перспективах газификации.

Нельзя сказать, чтобы результатом становились судьбоносные для региона решения. В этом плане тот же вопрос директора псковской «управляйки» Андрея Тарасова о проблеме «чистой воды», заданный главе государства во время «прямой линии» 30 июня 2021 года, сыграл куда более важную роль: именно после этого появилось поручение построить в Пскове станцию водоочистки. И, тем не менее, «плох тот журналист, который не мечтает спросить президента». 

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На этот раз удача никому из псковичей, включая руководителя медиацентра ПАИ Надежду Назаренко, мелькавшую в эфире трансляций федеральных телеканалов и в фотолентах СМИ с плакатом «Новый год без света», не улыбнулась. Тем не менее, 55 вопросов, заданных Владимиру Путину за 3 часа и 56 минут пресс-конференции, дают богатую пищу для анализа.

Говорит и показывает

Фото пресс-службы президента РФ
В преддверии мероприятия, политологи всех мастей, как «официальные», так и «теневые», из анонимных телеграм-каналов, строили версии, какие именно сигналы и кому будет подавать глава государства. В частности, будет ли раскрыта тема неизбежно предстоящего трансфера власти и возможного конфликта с Украиной.

Впрочем, большинство аналитиков сходилось в том, что сюрпризов и громких сенсационных заявлений ожидать не приходится: на эту мысль наводил весь предыдущий опыт проведения «больших пресс-конференций».

Говорит и показывает

Фото пресс-службы президента РФ
Тем не менее, многие наблюдатели ждали, что президент расставит точки над i в вопросах антиковидной политики и QR-кодов, а также озвучит новые формы социальной поддержки нуждающихся россиян.

И в самом деле, предсказуемо сбылись самые осторожные прогнозы. Разумеется, тема отношений России с другими странами была затронута. Но большая часть без малого четырехчасовой пресс-конференции была посвящена внутрироссийским вопросам: экономике, социальной сфере, политике. Причем, благодаря, очевидно, эффективной премодерации, практически обошлось без узких и местечковых вопросов, а также «шапито» из разряда рекламы «Вятского кваса».

Инфляция, жилье, QR-коды

Говоря об экономике, Владимир Путин сформулировал важную цель: вернуться к целевому показателю инфляции в 4%, подчеркнув, что 8% - это «много для России». Надо полагать, большинство россиян, ежедневно ощущающих на себе рост инфляции при походах в магазин, не может не согласиться с главой государства. Впрочем, президент оговорился, что если бы Центробанк не повышал ключевую ставку, то рубль мог бы упасть куда ниже того уровня, где он находится сейчас.

Говорит и показывает

Фото пресс-службы президента РФ
Также глава государства поставил перед правительством задачу выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. И если она будет выполнена, то это, разумеется, так или иначе коснется миллионов жителей нашей страны — в том числе и в Псковской области.

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Еще один значимый для регионов вопрос — «О ветхом жилье». Президент заявил, что россиян нужно «срочно забирать из трущоб», которые построены много лет назад. А с тем, что жители некоторых аварийных домов еще и выплачивают за квартиры в них ипотеку, поручил «разобраться».

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Что касается борьбы с коронавирусом, то, по данным главы государства, коллективный иммунитет в России сейчас составляет 59,4%. Владимир Путин констатировал, что это очень мало: нужно под 80%. Но выразил надежду, что нужный показатель будет достигнут во втором квартале 2022 года.

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При этом президент вновь заявил о том, что преследовать кого бы то ни было за отказ от вакцинации не нужно, напомнив, что «мера действия равна мере противодействия», а россияне - «народ изобретательный». Учитывая это, глава государства призвал бороться «не с людьми», а с должностными преступлениями, связанными с подделкой ковидных сертификатов.

* * *

Специфическое чувство юмора Владимира Путина и его любовь к остротам и афоризмам, иногда довольно-таки соленым — притча во языцех. И хотя на этот раз, по мнению некоторых наблюдателей, «перлов» из уст президента прозвучало маловато, без фирменных шуток не обошлось.

Так, когда Владимира Путина спросили, смотрит ли он сериалы и следит ли за блогерами, он незамедлительно ответил: «Я уже довольно давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором ФСБ».

Впрочем, не исключено, что вот это-то утверждение как раз и было шуткой... 

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