Говорит и показывает

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 23 декабря уже в 17-й раз. Последние несколько лет принято говорить, что этот формат давно себя исчерпал: каналов «обратной связи» от главы государства и так достаточно, а «плакат-шоу» провинциальных журналистов уже давно не веселит, а только раздражает. И, тем не менее, общение президента РФ со СМИ, - а, на самом деле, со страной и миром, - продолжает привлекать внимание. «Псковская правда» выяснила, кому и какие знаки Владимир Путин подавал на этот раз.

Быть или не быть?

17-я пресс-конференция, учитывая условия антикоронавирусной безопасности, проходила в усеченном формате. Участников было всего 507 (против тысячи с лишним в предыдущие годы) и отобраны они были не посредством открытой аккредитации, а самой пресс-службой президента. Псковские журналисты ранее неоднократно получали возможность задать главе государства волнующие их вопросы. Представители псковских СМИ спрашивали президента о росте акцизов на алкоголь, проблеме региональных долгов, перспективах газификации. Нельзя сказать, чтобы результатом становились судьбоносные для региона решения. В этом плане тот же вопрос директора псковской «управляйки» Андрея Тарасова о проблеме «чистой воды», заданный главе государства во время «прямой линии» 30 июня 2021 года, сыграл куда более важную роль: именно после этого появилось поручение построить в Пскове станцию водоочистки. И, тем не менее, «плох тот журналист, который не мечтает спросить президента».

Читайте также 30.06.2021 14:23 Путин пообещал, что источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены

Надежду Назаренко, мелькавшую в эфире трансляций федеральных телеканалов и в фотолентах СМИ с плакатом «Новый год без света», не улыбнулась. Тем не менее, 55 вопросов, заданных Владимиру Путину за 3 часа и 56 минут пресс-конференции, дают богатую пищу для анализа. На этот раз удача никому из псковичей, включая руководителя медиацентра ПАИ, мелькавшую в эфире трансляций федеральных телеканалов и в фотолентах СМИ с плакатом «Новый год без света», не улыбнулась. Тем не менее, 55 вопросов, заданныхза 3 часа и 56 минут пресс-конференции, дают богатую пищу для анализа.

В преддверии мероприятия, политологи всех мастей, как «официальные», так и «теневые», из анонимных телеграм-каналов, строили версии, какие именно сигналы и кому будет подавать глава государства. В частности, будет ли раскрыта тема неизбежно предстоящего трансфера власти и возможного конфликта с Украиной. Впрочем, большинство аналитиков сходилось в том, что сюрпризов и громких сенсационных заявлений ожидать не приходится: на эту мысль наводил весь предыдущий опыт проведения «больших пресс-конференций».

Тем не менее, многие наблюдатели ждали, что президент расставит точки над i в вопросах антиковидной политики и QR-кодов, а также озвучит новые формы социальной поддержки нуждающихся россиян. И в самом деле, предсказуемо сбылись самые осторожные прогнозы. Разумеется, тема отношений России с другими странами была затронута. Но большая часть без малого четырехчасовой пресс-конференции была посвящена внутрироссийским вопросам: экономике, социальной сфере, политике. Причем, благодаря, очевидно, эффективной премодерации, практически обошлось без узких и местечковых вопросов, а также «шапито» из разряда рекламы «Вятского кваса».

Инфляция, жилье, QR-коды

Говоря об экономике, Владимир Путин сформулировал важную цель: вернуться к целевому показателю инфляции в 4%, подчеркнув, что 8% - это «много для России». Надо полагать, большинство россиян, ежедневно ощущающих на себе рост инфляции при походах в магазин, не может не согласиться с главой государства. Впрочем, президент оговорился, что если бы Центробанк не повышал ключевую ставку, то рубль мог бы упасть куда ниже того уровня, где он находится сейчас.

Также глава государства поставил перед правительством задачу выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. И если она будет выполнена, то это, разумеется, так или иначе коснется миллионов жителей нашей страны — в том числе и в Псковской области.

Читайте также 23.12.2021 16:20 Президент пообещал индексацию пенсий на размер годовой инфляции

Еще один значимый для регионов вопрос — «О ветхом жилье» . Президент заявил, что россиян нужно «срочно забирать из трущоб», которые построены много лет назад. А с тем, что жители некоторых аварийных домов еще и выплачивают за квартиры в них ипотеку, поручил «разобраться».

Читайте также 23.12.2021 15:17 Программа расселения аварийного жилья продолжится

Что касается борьбы с коронавирусом, то, по данным главы государства, коллективный иммунитет в России сейчас составляет 59,4%. Владимир Путин констатировал, что это очень мало: нужно под 80%. Но выразил надежду, что нужный показатель будет достигнут во втором квартале 2022 года.

Читайте также 23.12.2021 13:33 Владимир Путин объяснил, почему в России не вводятся меры против невакцинированных от коронавируса

При этом президент вновь заявил о том, что преследовать кого бы то ни было за отказ от вакцинации не нужно, напомнив, что «мера действия равна мере противодействия» , а россияне - «народ изобретательный». Учитывая это, глава государства призвал бороться «не с людьми», а с должностными преступлениями, связанными с подделкой ковидных сертификатов.

* * *