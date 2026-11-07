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Общество

За неделю в Псковской области пострадали шесть человек

7 ноября 2026 года, 14:37

С 26 октября по 1 ноября от укусов клещей в Псковской области пострадали шесть человек, среди них двое детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За неделю в Псковской области пострадали шесть человек

Фото: Роспотребнадзор

Всего с начала сезона в медучреждения региона обратились 2443 человека, что на 39,1% меньше среднемноголетних значений. В их числе 678 детей (на 29,4% ниже среднего). Годом ранее за аналогичный период было 3239 обращений, в том числе пострадали 831 ребёнка.

Лаборатории исследовали 2997 клещей, из которых 2409 сняли с людей. В результате было выявлено, что клещевым вирусным энцефалитом заражены 0,08% особей; иксодовым клещевым боррелиозом – 28,48%; моноцитарным эрлихиозом человека – 1,95%; гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,91%.

За сезон диагностировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита (в том числе у одного ребёнка) и 30 случаев клещевого иксодового боррелиоза (в том числе у шести детей).

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