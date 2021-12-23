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Общество

Президент пообещал индексацию пенсий на размер годовой инфляции

23 декабря 2021 года, 16:20

Президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии будут проиндексированы не на размер инфляции, который планировался, а это 5,9%, а на тот, который будет по итогам года. «Правительство РФ должно будет сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - заявил он на пресс-конференции 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам президента, такие же решения будут приняты в отношении военных пенсионеров. Проиндексируют аналогично заработные платы сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.  

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