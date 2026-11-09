Новую дорогу в псковских Хотицах строят с опережением графика на 147 дней

В деревне Хотицы Псковского муниципального округа продолжается строительство автомобильной дороги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.
В деревне Хотицы Псковского муниципального округа продолжается строительство автомобильной дороги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.
Работы развернуты в рамках первого в регионе проекта комплексного развития территорий по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В прошлом сезоне здесь появились котельная мощностью 12 МВт и три многоквартирных дома. Теперь пришел черед дороги длиной 1,67 км, которая включит в себя ливневую канализацию с очисткой стоков, освещение и тротуары.
Сдать объект по плану должны в 2028 году, однако подрядчик на данный момент опережает сроки более чем на четыре месяца – на 147 дней. Подготовительные работы завершены полностью: полосу отвода разминировали и вырубили деревья. Земляное полотно готово на 80% по всей протяженности. Также проложены трубы ливневки, оборудованы траншеи и смонтированы колодцы. Параллельно идет переустройство электрической линии. Эти два этапа планируют закончить до конца текущего года.
До 2028 года в рамках проекта введут более 30 тысяч квадратных метров жилья.
Общая стоимость реализации составляет 531 млн рублей – средства федерального бюджета по программе «Жилье». Работы идут в штатном режиме, а будущий микрорайон получит надежную транспортную связь с Псковом.