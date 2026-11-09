В Гдовском районе для аистов построят отдельную зимнюю теплицу

В Центре помощи аистам Псковской области появится новая зимняя теплица. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Раньше в центре не хватало помещений для зимовки птиц.

Из-за этого прошлой зимой выпускных и невыпускных аистов с различными травмами пришлось держать вместе. За зиму между ними сформировалось несколько пар, а весной их пришлось разлучать. Чтобы в дальнейшем избежать подобных историй, в Аистином центре решили разделять эти группы в холодное время года.

Новую теплицу сделают усиленной, с двойным слоем толстого поликарбоната, чтобы птицам было тепло. Стойки спрячут, чтобы аисты не травмировались при взлете.

Сбор средств на нужды центра шел с 30 октября по 1 ноября. За три дня от неравнодушных граждан поступило 221 290 рублей, и деньги продолжали приходить позже. В Аистином центре поблагодарили всех, кто откликнулся и помог.