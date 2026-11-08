Ветеран обустроил творческое пространство для деревенских ребят в Печорском районе

В деревне Ротово Печорского района состоялось торжественное открытие молодёжного творческого пространства «Территория единства». Проект «Струна жизни» реализовал ветеран Илья Кольцов — он задумал создать для сельских ребят место, где можно встречаться, заниматься музыкой и учиться играть на гитаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Инициатива получила поддержку в рамках программы молодёжного инициативного бюджетирования. На выделенные средства приобрели музыкальное оборудование и провели ремонт помещения. Теперь у местных подростков есть собственная площадка, чтобы осваивать инструменты, находить друзей и единомышленников, пробовать новые увлечения.

В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области отметили, что история Ильи Кольцова пример того, как защитники Родины и в мирной жизни остаются неравнодушными и продолжают заботиться о людях, проявляя инициативу и меняя пространство вокруг себя к лучшему.



