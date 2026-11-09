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Спорт / Соревнования

Каратисты из Псковской области завоевали медали на «Кубке Махачкалы»

9 ноября 2026 года, 11:18

Спортсмены из Псковской области успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Махачкалы», которые принимала столица Дагестана с 6 по 8 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель городской Федерации каратэ Антон Потебня.

Каратисты из Псковской области завоевали медали на «Кубке Махачкалы»

Фото: Антон Потебня

Честь Псковской области на всероссийских соревнованиях защищали воспитанники спортивной школы «Бригантина», а также клуба «Будокан Атэми».

В дисциплине «ката» золото завоевали Александр Иванов (14-15 лет), Василиса Кугут (10-11 лет) и Никита Ершов (10-11 лет). Серебряные награды в весовых категориях достались Григорию Постобаеву (12-13 лет, до 55 кг) и Ивану Семенову (12-13 лет, свыше 55 кг).

Помимо этого, Александр Иванов выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Подготовкой занимались тренеры Антон Потебня, Евгений Ермолов и Михаил Шалыгин.

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