Муниципальный форум «Малая родина – сила России» открылся днем развития села

Программу IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» открыл региональный день, посвященный сельским территориям, сообщили «Псковской правде» во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Программу IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» открыл региональный день, посвященный сельским территориям, сообщили «Псковской правде» во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Мероприятие организовано ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ, а его финалом в апреле 2027 года станет вручение премии «Служение». В сельской местности и малых городах страны проживают 50,6 млн человек.
Центральным событием стал разговор глав муниципалитетов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Участники искали условия, при которых люди смогут жить, учиться и работать вне крупных городов, а территории – получать поддержку под свои запросы. «На муниципалитетах лежит основная нагрузка и ответственность за развитие территорий и создание комфортных условий для жизни людей. Вы лучше всех знаете свою территорию и потребности жителей. Наша задача – оказывать всю необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам», – обратилась к присутствующим Оксана Лут.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что благополучие села зависит от множества факторов – от доступности образования и рабочих мест до развития фермерства и эффективности муниципальных команд.
По ее мнению, важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы «с земли» в системные решения и снять существующие барьеры. В качестве примеров она привела Псковскую область, где площадка «места встречи» помогает молодежи воплощать свои идеи, и Херсонскую область с проектом «Знай свой край».
«Наша задача – масштабировать этот опыт: сделать инициативу одного муниципалитета инструментом для всей страны, а запрос каждого главы – основой для системной государственной поддержки», – подчеркнула Ирина Гусева.
По итогам первого дня подготовят экспертно-аналитические материалы, которые лягут в основу федеральной части форума в Москве в апреле 2027 года.
Работа продолжится на региональных днях: речь пойдет об устойчивости территорий, антикризисных компетенциях глав, экономическом потенциале и социальных преобразованиях. Прием заявок на премию «Служение» уже идет по девяти номинациям, включая новую «Цифровой муниципалитет – технологии для людей».
Заявки принимают на портале муниципалитеты.рф до 29 ноября текущего года.