Муниципальный форум «Малая родина – сила России» открылся днем развития села

Мероприятие организовано ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ, а его финалом в апреле 2027 года станет вручение премии «Служение». В сельской местности и малых городах страны проживают 50,6 млн человек.

Центральным событием стал разговор глав муниципалитетов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Участники искали условия, при которых люди смогут жить, учиться и работать вне крупных городов, а территории – получать поддержку под свои запросы. «На муниципалитетах лежит основная нагрузка и ответственность за развитие территорий и создание комфортных условий для жизни людей. Вы лучше всех знаете свою территорию и потребности жителей. Наша задача – оказывать всю необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам», – обратилась к присутствующим Оксана Лут.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что благополучие села зависит от множества факторов – от доступности образования и рабочих мест до развития фермерства и эффективности муниципальных команд.