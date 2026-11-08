Псковский краевед Николай Горбачев стал лауреатом международного литературного конкурса

Объявлены победители международного литературного конкурса «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним!» 2026 года. Среди лауреатов — псковский писатель и краевед Николай Горбачёв, член Союза писателей России и Союза краеведов России, пишет Псковский литературный портал.

Жюри высоко оценило его очерк «15 лет в поиске», который рассказывает об истории Псковского поискового объединения и о том, как на протяжении полутора десятилетий ведётся работа по поиску и увековечиванию памяти павших бойцов.

Торжественная церемония награждения состоится 11 ноября в Москве, в Краснознамённом зале Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе.

Конкурс проводит Международный союз «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств». Проект приурочен к 85 й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Его миссия — поддерживать авторов, которые через свои тексты сохраняют правду о Великой Отечественной войне, укрепляют патриотические ценности и помогают выстраивать живую связь между поколениями.