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Общество

Владимир Путин объяснил, почему в России не вводятся меры против невакцинированных от коронавируса

23 декабря 2021 года, 13:33

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в стране не вводятся меры против непривитых от коронавируса граждан. Об этом он сообщил в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

«Дело не в политической воле. Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, сразу появятся способ обойти стремление надавить. Нужно идти по другому пути», – отметил президент России. По его словам, необходимо уважительно относиться к людям, несмотря на их позицию. Гражданам страны нужно терпеливо разъяснять важность принятия определенных мер.

Владимир Путин также подчеркнул, что на сегодняшний день коронавирусом повторно заболевает только 1% переболевших, среди вакцинированных – 3-4%. При этом, по его словам, вакцинированных пациентов в больнице гораздо меньше, чем непривитых.

Кроме того, президент России также отметил, что в первых рядах против вакцинации в настоящее время стоят те, кто руководил страной в советское время, «и кто, кстати, её развалил».

«Если люди грамотные понимающие, ответственно относящиеся к избирателям, они должны иметь принципиальную позицию, а не крутить хвостом, зарабатывая дешёвую популярность на здоровье граждан», – уточнил Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание и на то, что необходимо бороться с правонарушениями, а не с законопослушными гражданами. В пример он привел Германию, в которой усиливают ответственность за нарушение противоковидных ограничений, а уровень вакцинации в стране низкий.

Он также подчеркнул, что в России на данный момент возбуждено 270 дел по подделке QR-кодов, документов и должностных нарушениях. «Вот с этим нужно бороться», – отметил Владимир Путин.

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