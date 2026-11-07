Полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть вечером. На место сразу выехал экипаж ППСП с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Прибыв на место, полицейские оперативно оцепили территорию. Главной задачей было не пропустить посторонних, особенно несовершеннолетних, к очагу возгорания. Это позволило обезопасить собравшихся рядом людей и не мешать работе экстренных служб.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области вывели из опасной зоны мужчину, женщину и их собаку. Спасённых передали прибывшим медикам для осмотра.