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Общество

Полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове

7 ноября 2026 года, 09:26

Безопасность граждан во время тушения обеспечили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове

УМВД России по Псковской области
Полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове

УМВД России по Псковской области
Полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове

УМВД России по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть вечером. На место сразу выехал экипаж ППСП с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Прибыв на место, полицейские оперативно оцепили территорию. Главной задачей было не пропустить посторонних, особенно несовершеннолетних, к очагу возгорания. Это позволило обезопасить собравшихся рядом людей и не мешать работе экстренных служб.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области вывели из опасной зоны мужчину, женщину и их собаку. Спасённых передали прибывшим медикам для осмотра.

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