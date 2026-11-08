Краснокнижных белощеких казарок заметили в центре Пскова

Возле слияния рек Псковы и Великой удалось заметить пернатую пару удивительной красоты – белощёких казарок. Фотографиями поделился Юрий Комов. По словам фотографа, птицы уверенно себя чувствовали: они питались и плавали в реке, не обращая внимания на людей и подпуская фотографов вплотную. Поначалу это наводило на мысль, что перед ними какая нибудь порода домашних гусей, однако у автора было предчувствие, что он наблюдает более редкую птицу. После проверки снимков выяснилось, что это белощёкие казарки.

Юрий Комов также обратил внимание на особенности миграции этих птиц: сейчас они летят с далёких атлантических островов на восток по узкой беломорско балтийской трассе. Фронт пролёта охватывает северо западные районы Европы. В Западной Эстонии казарки делают длительную остановку для отдыха. Следующий отрезок пути – до Канинского полуострова – птицы преодолевают без посадок. Затем, между Белым и Баренцевым морями, они вновь отдыхают и только после этого добираются до мест гнездования –острова Вайгач и Новой Земли.