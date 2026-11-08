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Общество

Краснокнижных белощеких казарок заметили в центре Пскова

8 ноября 2026 года, 14:05

Возле слияния рек Псковы и Великой удалось заметить пернатую пару удивительной красоты – белощёких казарок. Фотографиями поделился Юрий Комов.

По словам фотографа, птицы уверенно себя чувствовали: они питались и плавали в реке, не обращая внимания на людей и подпуская фотографов вплотную. Поначалу это наводило на мысль, что перед ними какая нибудь порода домашних гусей, однако у автора было предчувствие, что он наблюдает более редкую птицу. После проверки снимков выяснилось, что это белощёкие казарки.

Краснокнижных белощеких казарок заметили в центре Пскова

Фото: Юрий Комов

Юрий Комов также обратил внимание на особенности миграции этих птиц: сейчас они летят с далёких атлантических островов на восток по узкой беломорско балтийской трассе. Фронт пролёта охватывает северо западные районы Европы. В Западной Эстонии казарки делают длительную остановку для отдыха. Следующий отрезок пути – до Канинского полуострова – птицы преодолевают без посадок. Затем, между Белым и Баренцевым морями, они вновь отдыхают и только после этого добираются до мест гнездования –острова Вайгач и Новой Земли.

Краснокнижных белощеких казарок заметили в центре Пскова

Фото: Юрий Комов

Фотограф отметил, что факт остановки пары казарок в самом сердце Пскова довольно примечателен. Он также напомнил, что эти птицы нередко подпускают людей вплотную – и не раз поплатились за свою доверчивость. Во многих регионах России белощёкие казарки занесены в Красную книгу. Кроме того, по наблюдениям Комова, местные псковские утки дружелюбно приняли редких гостей.

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