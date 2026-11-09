В Гдове запустили занятия адаптивной физкультурой для пожилых и людей с инвалидностью

В Гдове на базе школы на улице Ленина, 14 два раза в неделю проходят тренировки по адаптивной физической культуре. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Алексеева в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.



По её совам, заниматься могут пожилые люди, а также дети и взрослые с повышенными потребностями. Вера Алексеева отметила, что на выделенные округу целевые средства в 800 тысяч рублей закупили тренажеры и спортивный инвентарь.