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Общество

В Гдове запустили занятия адаптивной физкультурой для пожилых и людей с инвалидностью

9 ноября 2026 года, 11:06

В Гдове на базе школы на улице Ленина, 14 два раза в неделю проходят тренировки по адаптивной физической культуре. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Алексеева в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

В Гдове запустили занятия адаптивной физкультурой для пожилых и людей с инвалидностью

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

По её совам, заниматься могут пожилые люди, а также дети и взрослые с повышенными потребностями. Вера Алексеева отметила, что на выделенные округу целевые средства в 800 тысяч рублей закупили тренажеры и спортивный инвентарь.

В Гдове запустили занятия адаптивной физкультурой для пожилых и людей с инвалидностью

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

Глава района подчеркнула, что занятия ведет педагог допобразования Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» Галина Алексеева. Записаться на тренировки и уточнить детали можно у председателя Гдовской организации Всероссийского общества инвалидов Ольги Фадеевой по телефону +79212177815 либо в центре «Дубно».

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