Псковские врачи составили чек-лист из семи правил против рака легкого

Специалисты Псковской детской городской поликлиники подготовили для семей чек-лист из семи правил по профилактике рака легкого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Главный пункт списка – отказ от курения.

Медики советуют не курить самим и не допускать, чтобы рядом находились дети. Дом и машина, по их мнению, должны оставаться свободными от табачного дыма. С подростками стоит отдельно обсуждать вейпы, объясняя их опасность.

Еще одна группа рекомендаций касается образа жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и полноценный сон помогают организму противостоять болезням. Кроме того, важно вовремя лечить заболевания легких, так как хронические воспаления повышают риск.

Отдельно врачи советуют жителям Псковской области учитывать наследственность: если у близких был рак легкого, об этом нужно сообщить специалисту.

Затяжной кашель, одышка и слабость – повод не откладывать визит к врачу.

«Берегите себя и своих детей. Здоровые легкие – это свободное дыхание и долгая жизнь», – подчеркнули в пресс-службе Псковской детской городской поликлиники.