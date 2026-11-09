Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковские врачи составили чек-лист из семи правил против рака легкого

9 ноября 2026 года, 10:30

Специалисты Псковской детской городской поликлиники подготовили для семей чек-лист из семи правил по профилактике рака легкого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Псковские врачи составили чек-лист из семи правил против рака легкого

Фото Псковской детской городской поликлиники

Главный пункт списка – отказ от курения.

Медики советуют не курить самим и не допускать, чтобы рядом находились дети. Дом и машина, по их мнению, должны оставаться свободными от табачного дыма. С подростками стоит отдельно обсуждать вейпы, объясняя их опасность.

Еще одна группа рекомендаций касается образа жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и полноценный сон помогают организму противостоять болезням. Кроме того, важно вовремя лечить заболевания легких, так как хронические воспаления повышают риск.

Отдельно врачи советуют жителям Псковской области учитывать наследственность: если у близких был рак легкого, об этом нужно сообщить специалисту.

Затяжной кашель, одышка и слабость – повод не откладывать визит к врачу.

«Берегите себя и своих детей. Здоровые легкие – это свободное дыхание и долгая жизнь», – подчеркнули в пресс-службе Псковской детской городской поликлиники.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские инклюзивные практики представили на конкурсе «Безграничные возможности»
Псковский «ЛизаАлерт» осваивает конные поиски пропавших людей
Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю
Уроженка Пскова Оксана Федорова прошла испытания в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды»
Специалист назвала группы риска, которым важно контролировать сахар в крови
Псковская область впервые приняла межрегиональные соревнования по спортивному туризму
В Пскове завершили первую нитку нового канализационного трубопровода
Под Великими Луками сгорел автомобиль Volkswagen Passat
Псковичам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Комментарии

Авторизация
No comments
Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом

На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке