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Общество

18 псковичей с онкологией пройдут высокотехнологичное лечение в федеральном центре

8 ноября 2026 года, 13:08

В октябре на базе консультативной поликлиники Псковской областной клинической больницы состоялся масштабный отбор пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России (НМИЦО ФМБА). Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

18 псковичей с онкологией пройдут высокотехнологичное лечение в федеральном центре

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

НМИЦО ФМБА — это ведущий профильный центр страны, и сотрудничество с ним даёт жителям региона доступ к экспертному уровню диагностики и лечения.

За время работы выездного консультационного приёма федеральные эксперты осмотрели 58 пациентов. По итогам обследований 18 человек были отобраны для прохождения высокотехнологичного лечения в Москве. Речь идёт о пациентах с онкологическими заболеваниями лор органов — в том числе с доброкачественными и злокачественными опухолями головы и шеи. Важно, что первичный этап диагностики и отбора прошёл непосредственно в Пскове: людям не пришлось выезжать за пределы региона, чтобы попасть на приём к федеральным специалистам.

По завершении консультационного этапа состоялось рабочее совещание, где представители Псковской областной клинической больницы и НМИЦО ФМБА обсудили ключевые проблемы региона в сфере онкологии лор органов. Отдельное внимание уделили стратегии дальнейшего взаимодействия и перспективам расширения совместных программ, направленных на повышение доступности специализированной помощи для жителей Псковской области.

В министерстве здравоохранения подчеркнули значимость подобных выездных приёмов: «Такие выезды — это реальная возможность для псковичей получить помощь федерального уровня без необходимости ехать в Москву на первичный приём». Это не только снижает нагрузку на пациентов, но и ускоряет процесс направления на лечение, позволяя своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.

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