Псковский педагог обсудила школьные спектакли с ректором Щукинского института

Преподаватель псковской гимназии № 28 Валентина Сергиенко побывала на Всероссийском форуме учителей музыки и ИЗО. Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, в Москве на пленарном заседании педагог пообщалась с ректором Театрального института имени Б. Щукина, актером Евгением Князевым. Разговор шел о том, какую роль играют школьные спектакли в образовании.

Во время своего выступления Евгений Князев, как подчеркнул градоначальника, сделал акцент на музыке в постановках и рассказал, как организовать их в школе.

Форум проходил 6 и 7 ноября в столичном «Манеже».

Станислав Стармолотов отметил, что в мероприятии участвовали учителя со всей страны. Для них подготовили выставку, дискуссии о воспитательном потенциале искусства в цифровую эпоху и круглый стол по оцениванию, а главной темой заседания стала гармония личности через синтез искусств.

Глава Пскова отметил, что опыт, полученный Валентиной Сергиенко, поможет ей улучшить работу с детьми и развивать образовательный процесс.