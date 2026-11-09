Первый номер «Псковского набата» вышел 27 октября по старому стилю – 9 ноября по новому – как официальный печатный орган Псковского комитета РСДРП(б). Редактором стал Константин Гей. В первые годы газету готовили всего несколько человек, а из-за нехватки бумаги номера печатали в разных форматах, в том числе на оборотной стороне старых афиш. Подробности читайте в историческом проекте «Псковской правды» , подготовленном к одному из юбилеев издания.

Старейшее издание Псковской области «Псковская правда» отмечает 109-летие. Его история началась 9 ноября 1917 года с выхода первого номера газеты «Псковский набат». За время существования издание неоднократно меняло название, а в 2020 году перешло в электронный формат.

В годы Гражданской войны работа редакции в Пскове дважды прерывалась: с февраля по ноябрь 1918 года, когда город был занят германскими войсками, и с мая по август 1919 года, когда его заняли белогвардейцы. В 1924 году у «Псковского набата» появилась собственная радиостанция, с помощью которой редакция получала сводки из Москвы для публикации на своих страницах.

С изданием сотрудничал поэт и писатель Павел Арский. В конце 1923 года он обратился к Владимиру Маяковскому с просьбой написать стихи для «Псковского набата». Поэт выполнил просьбу, а по воспоминаниям Арского выплата гонорара стала существенной нагрузкой для редакционного бюджета.

В марте 1930 года «Псковский набат» объединили с газетой «Псковский пахарь». Новое издание получило название «Псковский колхозник». В конце 1940 года газета стала «Псковской правдой», а спустя некоторое время – «Псковским рабочим». Ее выпуск прекратился в июле 1941 года в связи с немецкой оккупацией.

Первый номер областной газеты «Псковская правда» после освобождения Пскова вышел 5 ноября 1944 года. Редакцию возглавил Сергей Перминов, ранее работавший заместителем ответственного редактора «Ленинградской правды». В Псков его направили с задачей создать областную газету в освобожденном, разрушенном городе.

Уже в 1945 году состоялась первая легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды». В ней участвовали 30 спортсменов, объединенных в пять команд. Маршрут протяженностью 5 820 метров проходил по центральным улицам Пскова и был разделен на десять этапов. Соревнования стали многолетней традицией издания.

В разные годы редакцией руководили писатель, участник партизанского движения Иван Виноградов и Георгий Веселов, который впоследствии, в 1981 году, стал министром просвещения РСФСР. Среди сотрудников газеты послевоенных десятилетий было много фронтовиков, награжденных боевыми орденами и медалями.

В 2017 году к столетию издания редакция подготовила серию публикаций на основе архивных документов и воспоминаний журналистов. В рубрике «Машина времени» рассказывалось о том, какие темы газета освещала с 1945 по 1992 год. К юбилею также обновили дизайн печатной версии и запустили новый сайт.

Весной 2020 года выпуск бумажной газеты приостановили на фоне коронавирусных ограничений. Впоследствии было принято решение развивать «Псковскую правду» как сетевое издание. Редакция усилила новостную ленту и начала активнее выпускать мультимедийные проекты.

Почти все бумажные номера «Псковской правды» хранятся в Псковской областной библиотеке. Ее специалисты реставрируют старые выпуски, чтобы сохранить газетный архив для следующих поколений. Сейчас издание продолжает работу в электронном виде.