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Общество

В Святогорском Свято-Успенском монастыре укрыли памятник Пушкину и надгробия от осадков

7 ноября 2026 года, 13:02

Из-за надвигающихся на Псковскую область дождей и дождей со снегом сотрудники музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» 6 ноября установили защитные футляры на мраморный памятник поэту и надгробные плиты в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Об этом сообщается в пресс-службе музея-заповденика.

В Святогорском Свято-Успенском монастыре укрыли памятник Пушкину и надгробия от осадков

Фото: Анна Банько (музей-заповедник «Михайловское»)

Фамильный некрополь Ганнибалов и Пушкиных у алтарной стены Успенского собора находится под постоянным наблюдением. Сотрудники музея регулярно очищают от загрязнений мраморные и гранитные элементы памятника поэту, ухаживают за надгробиями его деда и бабушки – О. А. и М. А. Ганнибалов, а также за каменной балюстрадой по периметру мемориала. 

В работах задействованы участники движения пушкинских доброхотов.

Вскоре защитные чехлы появятся и на надгробиях фамильного кладбища Осиповых и Вульфов на городище Воронич.

Напомним, памятник А. С. Пушкину над его могилой в Святогорском Свято-Успенском монастыре отреставрировали к 225-летию со дня рождения поэта. Тогда же на монумент вернули отреставрированный позолоченный крест, обновили надпись, вокруг могилы установили новую ограду и привели в порядок исторические мраморные перила, обрамляющие некрополь.

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