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Происшествия / Правосудие

Псковича наказали за нарушение ПДД, попавшее на видео в соцсетях

9 ноября 2026 года, 09:45

Житель Пскова получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которое попало на видеозапись в социальных сетях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Псковича наказали за нарушение ПДД, попавшее на видео в соцсетях

Фото Дарьи Хватковой

Ролик с участием автомобиля «Лада Приора» обнаружили сотрудники ведомства во время мониторинга соцсетей. Инспекторы отдельной спецроты ДПС Госавтоинспекции быстро вычислили владельца машины – им оказался 27-летний местный житель.

На жителя Пскова составили протокол в рамках части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и назначили административный штраф.

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