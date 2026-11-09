Блогер Минаев рассказал о массовом убийстве на станции Дно в 1907 году

О жестоком убийстве семьи зажиточных крестьян, произошедшем в 1907 году недалеко от станции Дно, рассказал блогер Сергей Минаев в новом выпуске своей рубрики «Серийный номер» на YouTube. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По словам Минаева, станция вошла в историю и благодаря Февральской революции: там на день остановился поезд Николая II перед его отречением в Пскове. Император планировал встретиться с председателем Госдумы Родзянко, но тот не приехал.

Однако за десять лет до этих событий, в 1907 году, Дно попало в криминальные сводки. Жертвами нападения стали восемь человек, а из тайника пропали все сбережения. Блогер привел страшные подробности: погибли дети – девятимесячного младенца зарезали в люльке, двухлетнему ребенку размозжили голову. Взрослых перед смертью пытали: у тел обнаружили перебитые кости, обугленные пятки и выколотые глаза.

Расследование поручили петербургским сыщикам. Минаев отметил, что в день трагедии в Дно приезжали купцы из столицы, поэтому след искали в Петербурге.

В итоге удалось выйти на беглого каторжника, который жил по поддельным документам. Его родственник, работавший в доме убитых, рассказал о спрятанных деньгах. Преступники выдали себя за купцов, а когда обман раскрылся, начали пытать хозяев. В сундуке вместо ста тысяч рублей оказалось лишь десять.

«Вряд ли девятимесячный ребенок мог что-то потом рассказать. Видимо, это проявление какой-то особой, звериной жестокости», – подчеркнул Сергей Минаев.