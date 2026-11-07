Сотрудники «АВАРа» получат от предприятия до миллиона рублей за рождение ребёнка

Псковский завод «АВАР» первым в регионе присоединится к «Золотому стандарту корпоративной поддержки демографии» и начнёт выплачивать сотрудникам корпоративный семейный капитал, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства Псковской области.

Договорённость обсуждалась на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и председателя совета директоров предприятия Дмитрия Мельникова.

Размер выплат привязан к очерёдности ребёнка: за первенца — 500 тысяч рублей, за второго — 750 тысяч, за третьего и последующих — миллион. Право на капитал получают как женщины, так и мужчины из числа штатных сотрудников. Тем, кто только пришёл на завод, для получения выплаты нужно отработать не менее года. Часть средств можно будет использовать уже на ранних сроках беременности.

Дмитрий Мельников подтвердил, что решение принято и приказ подписан. «Первые обладатели миллиона у нас будут уже в ноябре. Помощь будет оказана за счёт компании в рамках ответственного подхода к ведению бизнеса. Все предприниматели, которые видят своё будущее в России, должны участвовать в государственных программах и решении стратегических для государства задач», — отметил он.

Михаил Ведерников напомнил, что в октябре первый вице-премьер Денис Мантуров, посещая площадку «АВАРа», обратил внимание на политику предприятия в сфере демографии и предложил вступить в программу корпоративного демографического стандарта для поддержки беременных женщин. «Денис Валентинович отдельно отметил ваше отношение к демографии и политику предприятия», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил Дмитрия Мельникова за участие в программе.

На встрече также обсудили комплексную поддержку работников производства. Корпоративный демографический стандарт предлагает крупным российским компаниям дополнительные меры для сотрудников с детьми и укрепления семейных ценностей.

Программу «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии» утвердил в этом году Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.