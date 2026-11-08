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Общество

Более 300 историй собрали для нового маршрута на набережной Великой в Пскове

8 ноября 2026 года, 09:57

Свыше 300 историй со всей Псковской области поступило на конкурс «А вот ещё одна история была…», сообщил в мессенджере Макс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Лучшие из них станут основой для арт-объектов и малых архитектурных форм на набережной реки Великой.

Конкурс — один из трёх, объявленных в рамках проекта «Псковские каникулы». Его цель — оживить набережную и создать маршрут, посвящённый малоизвестным сказкам и легендам региона.

Среди собранных материалов — древние предания, семейные воспоминания и городские байки. Например, в деревне Рогово Пыталовского района рассказывают о блуждающей сосне, которая охраняет крынку с золотыми монетами. На Порховской земле существует поверье, что курганы — это спящие богатыри, оберегающие край. А в Опочецком районе сохранилась легенда о любви Велики и Опоки, чьи слёзы и каменная стена дали начало полноводной реке.

Позже эксперты отберут лучшие истории для воплощения на набережной. Дополнит маршрут аудиогид, который познакомит посетителей с преданиями Псковской области.

Жителей приглашают продолжать делиться историями своего края в комментариях к публикации о конкурсе.

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