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Общество

Новое пособие о Великой Победе подготовят историки ПсковГУ

7 ноября 2026 года, 11:44

Историки Псковского государственного университета готовят к изданию пособие «Вместе к Победе: многонациональный советский народ в борьбе с нацизмом (1941–1945)». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Новое пособие о Великой Победе подготовят историки ПсковГУ

Фото: ПсковГУ

Издание расскажет о фронтовом братстве многонационального советского народа, массовом партизанском сопротивлении и работе в тылу. Насыщенность историческими документами — газетными вырезками, агитационными плакатами и архивными материалами — делает его интересным не только для преподавателей истории в школах и вузах, но и для всех, кто увлекается историей Великой Отечественной войны.

«На фронтах Великой Отечественной войны боевое братство формировалось в повседневной борьбе с врагом. В одном строю сражались солдаты и офицеры разных национальностей, вместе преодолевая трудности, разделяя опасности и поддерживая друг друга. Их объединяли воинский долг, верность присяге, любовь к Родине и стремление освободить захваченные территории», — подчеркнула старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории Надежда Васильева.

Проект реализует Министерство науки и высшего образования РФ, оператором выступает Псковский государственный университет.

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