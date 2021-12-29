Сделано в Пскове

Узнаваемость Псковской области за пределами страны складывается из множества факторов. И только с первого взгляда может показаться, что основную роль в этом играет историческое наследие и памятники старины. На самом деле важной составляющей визитной карточки любого региона является продукция, с которой его ассоциируют на внешнем рынке. И здесь псковским экспортерам есть чем гордиться.

Глаза бояться, руки делают

Производственная компания ООО «Айрон Барбер» в феврале следующего года отметит свое четырехлетие. Производить мужскую косметику для барбершопов, которая бы не уступала качеством зарубежным аналогам, в Пскове решили трое мужчин. Это был бизнес с нуля. Делали все сами: разрабатывали рецептуры, дизайн, упаковку. Было много проб и ошибок, но довольно скоро их косметика IRON BARBER была признана лучшим отечественным мужским косметическим брендом 2018 года. Два года из этих четырех компания отправляет свою продукцию на экспорт. - В сторону экспорта один из членов нашей команды смотрел с момента основания компании, - рассказывает руководитель отдела производства ООО «Айрон Барбер» Степан Манфановский. - Тогда это меня даже удивляло, я не понимал, как, не успев открыться, можно думать о рынках сбыта за границей. Оказалось, не просто можно, а нужно и даже полезно. В начале 2020 года основатели компании активно посещали выставки в России, Казахстане, Гонконге и Токио, развивали продажи на российских маркетплейсах и планировали выход на международные рынки. Правда, свои коррективы внесла пандемия.

Наше производство мы начинали сугубо, как производство средств для работы в салонах красоты, барбершопах. Но с началом пандемии пришлось переориентироваться и заняться производством антисептиков, следующим шагом стало производство продукции по уходу за одеждой и обувью. Степан Манфановский, руководитель отдела производства ООО «Айрон Барбер»

На экспорт компания поставляет свой основной продукт - профессиональную косметику для салонов красоты. Особым спросом пользуются средства укладки для волос: пасты, глины, помады, спреи. Совсем недавно стали производить новый продукт - средства для обслуживания машинок для стрижки волос. - Нам показалось, что это довольно просто, мы за это взялись, а получилось, что до нас на этом рынке были лишь зарубежные производители, - рассказывает Степан. - Сейчас мы успешно их с рынка вытесняем и надеемся, что эти позиции активно пойдут на экспорт.

Свою продукцию компания продает через электронные площадки, а помогает ей в этом Центр поддержки экспорта Псковской области. - Мы активно работаем с Центром поддержки экспорта и в целом с Центром «Мой Бизнес», - говорит предприниматель. - Перевод сайтов, организация работы на электронных площадках, получение разного рода лицензий и сертификатов — вещи на первый взгляд незначительные, но важные в деле продвижения бизнеса. Сейчас ООО «Айрон Барбер» торгует на экспорт через Wildberries, Ebay, готовит первые поставки на Amazon, через прямые контракты продает продукцию в Казахстан, Белоруссию и подумывает о выходе на рынок СНГ.

Развитие - залог успеха

Поиск партнеров для новых предпринимателей, сертификация для экспортных предприяти, работа на торговых электронных площадках — самые востребованные услуги Центра экспорта Псковской области. - В этом году мы много работали с новыми предпринимателями, привлекали потенциальных экспортеров, - рассказывает заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Андрей Морозевич. - Общий объем экспортных контрактов составил порядка 19 млн долларов. Услугами Центра воспользовались около 200 предпринимателей. Экспортная деятельность в регионе широко представлена в сфере лесопромышленного комплекса, но задача Центра — поддерживать не только сырьевой экспорт, а привлекать экспортеров из иных областей, таких как IT-технологии, образование, туризм.

Общий объем экспортных контрактов составил порядка 19 млн долларов. Услугами Центра воспользовались около 200 предпринимателей. Андрей Морозевич, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта

Заинтересованность в экспорте наблюдается у небольших компаний — производителей, работающих в сфере общепита, туризма и индустрии красоты. Они могли бы выставлять свою продукцию на электронных площадках, но не все готовы к этому. - Многие предприниматели делают что-то своими руками, находясь в статусе самозанятых, но для того, чтобы выйти на экспорт самозанятым быть мало, - рассказала директор Центра «Мой Бизнес» Анастасия Иванова. Специально для тех, кто хочет перейти на новый уровень, разработаны бесплатные курсы от школы экспорта РЭЦ (Российского экспортного Центра). В блоке из 12 модулей можно найти все, начиная от самых основ и заканчивая юридическими и финансовыми аспектами. - Для раздумывающих о том, стоит ли заниматься экспортом, проводятся круглые столы, - отмечает Андрей Морозевич. - Их ведут бизнес-тренеры с большим собственным опытом развития бизнеса. Они часто меняю точку зрения предпринимателей, считающих, что выход на экспорт это не для них. Развиваться надо, это необходимость и законы бизнеса , потому что если ты не растешь и не развиваешься, то приходишь к стагнации и потере своего дела.

Все в комплексе

В этом году предприниматели, обращающиеся в Центр «Мой бизнес», получили возможность пользоваться услугами комплексно. - Это, в том числе, дает возможность подготовить и себя, и свой продукт к экспорту, - уверяет Анастасия Иванова. - Если предприниматель только открывает бизнес, то ему достаточно обратиться в Центр поддержки предпринимательства, а если он начинает задумывать об экспорте, пусть даже в соседний регион, то помощь и поддержку он получит в Инжиниринговом центре, где ему подскажут, как довести продукт до того уровня, который необходимы для экспорта.

Многие предприниматели делают что-то своими руками, находясь в статусе самозанятых, но для того, чтобы выйти на экспорт самозанятым быть мало. Анастасия Иванова, директор Центра «Мой Бизнес»