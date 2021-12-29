Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Инвестиции

Сделано в Пскове

Какие псковские продукты популярны за границей

Текст:
Ольга Нефёдова
29 декабря 2021 года, 14:31
Фото: Андрей Степанов
0

Узнаваемость Псковской области за пределами страны складывается из множества факторов. И только с первого взгляда может показаться, что основную роль в этом играет историческое наследие и памятники старины. На самом деле важной составляющей визитной карточки любого региона является продукция, с которой его ассоциируют на внешнем рынке. И здесь псковским экспортерам есть чем гордиться.

Глаза бояться, руки делают

Производственная компания ООО «Айрон Барбер» в феврале следующего года отметит свое четырехлетие. Производить мужскую косметику для барбершопов, которая бы не уступала качеством зарубежным аналогам, в Пскове решили трое мужчин. Это был бизнес с нуля. Делали все сами: разрабатывали рецептуры, дизайн, упаковку. Было много проб и ошибок, но довольно скоро их косметика IRON BARBER была признана лучшим отечественным мужским косметическим брендом 2018 года.

Два года из этих четырех компания отправляет свою продукцию на экспорт.

- В сторону экспорта один из членов нашей команды смотрел с момента основания компании, - рассказывает руководитель отдела производства ООО «Айрон Барбер» Степан Манфановский. - Тогда это меня даже удивляло, я не понимал, как, не успев открыться, можно думать о рынках сбыта за границей.

Оказалось, не просто можно, а нужно и даже полезно. В начале 2020 года основатели компании активно посещали выставки в России, Казахстане, Гонконге и Токио, развивали продажи на российских маркетплейсах и планировали выход на международные рынки. Правда, свои коррективы внесла пандемия.

Наше производство мы начинали сугубо, как производство средств для работы в салонах красоты, барбершопах.  Но с началом пандемии пришлось переориентироваться и заняться производством антисептиков, следующим шагом стало производство продукции по уходу за одеждой и обувью.

Сделано в ПсковеСтепан Манфановский, руководитель отдела производства ООО «Айрон Барбер» 

На экспорт компания поставляет свой основной продукт - профессиональную косметику для салонов красоты. Особым спросом пользуются средства укладки для волос: пасты, глины, помады, спреи.

Совсем недавно стали производить новый продукт - средства для обслуживания машинок для стрижки волос.

- Нам показалось, что это довольно просто, мы за это взялись, а получилось, что до нас на этом рынке были лишь зарубежные производители, - рассказывает Степан. - Сейчас мы успешно их с рынка вытесняем и надеемся, что эти позиции активно пойдут на экспорт.

Сделано в Пскове
Фишка компании - средства для укладки волос
Фото представлены IRON BARBER

Свою продукцию компания продает через электронные площадки, а помогает ей в этом Центр поддержки экспорта Псковской области.

- Мы активно работаем с Центром поддержки экспорта и в целом с Центром «Мой Бизнес», - говорит предприниматель. - Перевод сайтов, организация работы на электронных площадках, получение разного рода лицензий и сертификатов — вещи на первый взгляд незначительные, но важные в деле продвижения бизнеса.

Сейчас ООО «Айрон Барбер» торгует на экспорт через Wildberries, Ebay, готовит первые поставки на Amazon, через прямые контракты продает продукцию в Казахстан, Белоруссию и подумывает о выходе на рынок СНГ.

Развитие - залог успеха

Поиск партнеров для новых предпринимателей, сертификация для экспортных предприяти, работа на торговых электронных площадках — самые востребованные услуги Центра экспорта Псковской области.

- В этом году мы много работали с новыми предпринимателями, привлекали потенциальных экспортеров, - рассказывает заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Андрей Морозевич. - Общий объем экспортных контрактов составил порядка 19 млн долларов. Услугами Центра воспользовались около 200 предпринимателей.

Экспортная деятельность в регионе широко представлена в сфере лесопромышленного комплекса, но задача Центра — поддерживать не только сырьевой экспорт, а привлекать экспортеров из иных областей, таких как IT-технологии, образование, туризм.

Общий объем экспортных контрактов составил порядка 19 млн долларов. Услугами Центра воспользовались около 200 предпринимателей.

Сделано в ПсковеАндрей Морозевич, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта 

Заинтересованность в экспорте наблюдается у небольших компаний — производителей, работающих в сфере общепита, туризма и индустрии красоты. Они могли бы выставлять свою продукцию на электронных площадках, но не все готовы к этому.

- Многие предприниматели делают что-то своими руками, находясь в статусе самозанятых, но для того, чтобы выйти на экспорт самозанятым быть мало, - рассказала директор Центра «Мой Бизнес» Анастасия Иванова.

Специально для тех, кто хочет перейти на новый уровень, разработаны бесплатные курсы от школы экспорта РЭЦ (Российского экспортного Центра). В блоке из 12 модулей можно найти все, начиная от самых основ и заканчивая юридическими и финансовыми аспектами.

- Для раздумывающих о том, стоит ли заниматься экспортом, проводятся круглые столы, - отмечает Андрей Морозевич. - Их ведут бизнес-тренеры с большим собственным опытом развития бизнеса. Они часто меняю точку зрения предпринимателей, считающих, что выход на экспорт это не для них. Развиваться надо, это необходимость и законы бизнеса , потому что если ты не растешь и не развиваешься, то приходишь к стагнации и потере своего дела.

Все в комплексе

В этом году предприниматели, обращающиеся в Центр «Мой бизнес», получили возможность пользоваться услугами комплексно.

- Это, в том числе, дает возможность подготовить и себя, и свой продукт к экспорту, - уверяет Анастасия Иванова. - Если предприниматель только открывает бизнес, то ему достаточно обратиться в Центр поддержки предпринимательства, а если он начинает задумывать об экспорте, пусть даже в соседний регион, то помощь и поддержку он получит в Инжиниринговом центре, где ему подскажут, как довести продукт до того уровня, который необходимы для экспорта.

Многие предприниматели делают что-то своими руками, находясь в статусе самозанятых, но для того, чтобы выйти на экспорт самозанятым быть мало.

Сделано в ПсковеАнастасия Иванова, директор Центра «Мой Бизнес» 

Есть в Центре экспорта и услуга по юридическому сопровождению экспортных контрактов. Она особенно востребована теми предпринимателями у которых в штате нет собственного юриста.

- Услуга дает возможность проработать те моменты, которые надо учесть в договоре, потому что есть другая сторона, которая со своими правилами выходит к нам и мы должны понимать, на что надо обратить внимание, - отметила Анастасия Иванова.

Основным куратором развития экспорта в Псковском регионе и в стране в целом является Российский экспортный Центр и школа экспорта РЭЦ. Предприниматели, зарегистрировавшиеся на сайте организации, получают доступ к большому количеству бесплатных услуг. С подачи Центра проходит региональный конкурс «Экспортер года». Туроператор «Атмосфера Путешествий», Технологический Центр «Техносвар», Псковский трансформаторный завод, завод «М-Конструктор», ТД «Форест» и ООО «Айрон Барбер» - его победители. Для экспортеров при Центре «Мой бизнес» создан Клуб с одноименным названием, его первое очное заседание намечено на начало следующего года. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Сушка и утряска

Экономика
23 декабря 12:57

Сушка и утряска

Псковский центр переработки фермерской продукции подвел итоги года работы
Сделай сам

Экономика
17 декабря 14:58

Сделай сам

«Ростелеком» и «IT-клуб» провел цифровой урок для учеников сельских школ Псковской области
Диалектика АПК

Экономика / Сельское хозяйство
9 декабря 10:15

Диалектика АПК

Что псковские аграрии ждут от наступающего 2022 года?
  • «Ленинград» и «Руки Вверх!» выступят на новогоднем шоу в «ВКонтакте» 1 января
  • Еще 145 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
  • В канун Нового года в Псковской области потеплеет
  • Презентация соцпроекта «Виртуальное путешествие по Псковской области» прошла в Пскове
  • Михаил Ведерников: Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам
  • Губернатор отпразднует Новый год с семьей в Псковской области
  • Глава региона отметил эффективность работы Псковского облсобрания
  • Губернатор Псковской области назвал главные события 2021 года
  • В Пскове появится открытый каток
  • Морозный день ожидается в Псковской области 29 декабря
  • Убивший собутыльника житель Порхова будет осужден

    • 28 декабря

  • В Пскове на новогодних праздниках не будут ограничивать движение автомобилей
  • До 15 градусов мороза прогнозируется в Псковской области в ночь на 29 декабря
  • Порядка 45 тысяч доз вакцины от коронавируса пришли в негодность в Псковской области из-за вышедшей из строя морозильной установки
  • Новогодние праздники в Псковской области пройдут без дополнительных ограничений
  • Усилить контроль за общепитом в районах в новогодние праздники поручил псковский губернатор
  • Завод «Полипласт» стал победителем регионального конкурса «Экспортер года»
  • Александр Котов: Численность городской Думы Пскова и Великих Лук тоже нужно оптимизировать
  • Потребление фруктов и ягод в России на душу населения выросло почти на 30 кг за 30 лет
  • В Пскове в текущем году отремонтировали порядка 25 км дороги
  • В Пскове появился первый умный пешеходный переход
  • В населенных пунктах Псковской области установили 30 базовых станций мобильной связи
  • РСХБ повысил ставки по вкладу «Доходный» и продлил акцию по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя выгода»
  • Педагоги и одаренные дети получат премии из бюджета Псковской области
  • 342 псковича оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю
  • Подросток выпал из окна в Пскове
  • 152 человека заболели ковидом в Псковской области за 28 декабря
  • Более 2 600 жителей Псковской области воспользовались чат-ботом обратной связи
  • Убийца из Невеля предстанет перед судом за совершенное 11 лет назад преступление
  • Эксперты АПК начали бесплатно консультировать аграриев через сервис Своё Фермерство

    • Новости

    Александр Котов: «Электронное голосование неизбежно, как крах империализма!»

    Политика / Власть
    Максим Андреев 29 декабря 10:23

    Александр Котов: «Электронное голосование неизбежно, как крах империализма!»

    Спикер Псковского областного Собрания подвел политические итоги 2021 года

    Эффект накопления ошибок

    Экономика / Промышленность
    22 ноября 11:00

    Эффект накопления ошибок

    Что могло привести к кризису на «Псковмясопроме»?
    Закодированные

    Экономика / Туризм
    21 октября 12:35

    Закодированные

    «Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.