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Экономика

Лекарство для рынка

С какими проблемами столкнулась частная медицина Пскова?

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Максим Андреев
13 мая 2022 года, 16:19
Фото: Андрей Степанов
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Остановки поставок зарубежных расходников, ажиотажный спрос на лекарства и волюнтаризм поставщиков: все это последствия западных санкций для медицинской отрасли. «Псковская правда» узнала, как в новых условиях живет частная медицина региона.

«Грохнуло по голове»

После начала спецоперации оказывающие медицинские услуги компании незамедлительно столкнулись со сложностями в работе. Хотя медицинские товары и не попали в пакеты западных санкций, многие европейские компании ушли с российского рынка «из этических соображений»: например, прекратили сотрудничество с отечественными медклиниками почти 50% немецких фирм.

«В России, как бы это не прозвучало жёстко, не делается ничего: 95% всех расходных материалов поступают из-за границы», - констатирует Денис Брохман, директор двух псковских клиник - «Визус» и Medica.

Лекарство для рынка
Алла Воробьева
Фото Андрея Степанова
«Медицинские перчатки, одноразовое белье - все делается у нас. Но по стоматологии - грохнуло по голове. Хороших российских расходных материалов нет. Да и пациент не идёт на эти дешёвые материалы. Он хочет получить хорошее качество», - согласна Алла Воробьева, директор псковской клиники HALSA.

«Стараемся найти что-то китайское, индийское, малайское - что подешевле», - рассказывает руководитель отдела продаж компании «Здравствуйте» Наталья Васильева. Однако, по ее словам, из-за проблем с сырьем некоторых позиций товаров нет ни за какие деньги.

Лекарство для рынка
Наталья Васильева
Фото Андрея Степанова
Денис Брохман считает, что «немцев надо заместить китайцами или американцами». Однако проблема в том, что это невозможно, так как будет расцениваться контролирующими органами в качестве «грубого нарушения лицензионных требований».

«В результате, я 90% времени трачу на то, чтобы найти «расходку» — например, с Дальнего Востока ее притащить», - сетует предприниматель. Но и тут все не так просто: «Мы получаем от поставщиков новые договоры, где написано, что они сами устанавливают курс доллара!» - возмущается Брохман.

Лекарство для рынка
Анастасия Иванова
Фото Андрея Степанова
Между тем, отмечает руководитель Фонда поддержки предпринимателей «Мой бизнес» Анастасия Иванова, «отечественные производители очень рады этой ситуации, они считают, что это шанс».

«На резервах живём»

По словам Дениса Брохмана клиники, которые он возглавляет, несмотря на все сложности, еще не подняли цены. «Ждём лета, тогда посчитаем новую себестоимость. Пока на резервах живём», - констатирует предприниматель. Тем не менее, настроение представителей отрасли он охарактеризовал как «лёгкое уныние».

Лекарство для рынка
Денис Брохман (в центре)
Фото Андрея Степанова
«Нужны льготные программы кредитования», - уверен бизнесмен. Денис Брохман говорит, что постоянно «мониторит банки», но не видит предложений для компаний из сферы здравоохранения. Между тем, по его словам, «в медицине нужны очень длинные деньги»: у предпринимателя завис профильный проект, требующий 200 миллионов рублей инвестиций.

«Кредиты — это, конечно, нереально», - согласна директор госпредприятия «Фармация» Наталья Иванова. «То что было во время ковида, мы сейчас вспоминаем, как счастье. Тогда мы чувствовали поддержку», - говорит она о льготных кредитах, которые можно было оформить на заре пандемии коронавирусной инфекции.

Лекарство для рынка
Наталия Иванова
Фото Андрея Степанова
Связанный с «санкционной паникой» дефицит лекарств, о котором уже писала «Псковская правда», отчасти сохраняется. Более того: появились люди, спекулирующие фармацевтическими препаратами на площадках интернет-объявлений, говорит Наталья Иванова. Но Денис Брохман отмечает, что правоохранители к таким ситуациям равнодушны. Более того, по его словам, «там, где должно быть давление, его нет».

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В качестве примера предприниматель приводит сферу «домашней косметологии и стоматологии»: там, по его данным, из-за отсутствия контроля участились случаи заражения пациентов СПИДом, сифилисом и гепатитом. «Вот чем сейчас надо государству заняться!» - говорит бизнесмен. По его информации, в Саратове дошло до возбуждения уголовных дел в отношении нерадивых предпринимателей. И «рынок это почистило». 

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