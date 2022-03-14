«Успеть за 11 минут»

В конце февраля мы выясняли, насколько соответствует действительности информация об исчезновении из продажи ряда лекарств. Тогда эксперты отмечали, что ничего экстраординарного на рынке не происходит, а если дефицит и возникает, то зачастую он связан с подогреваемым слухами ажиотажем. С тех пор частью нашей экономической реальности стали жесткие санкции, а соцсети переполнились жалобами на отсутствие в аптеках множества препаратов и стремительный рост цен. «Псковская правда» вновь обратилась к руководителям аптечных сетей и профильных учреждений, чтобы получить актуальные данные и узнать их прогнозы.

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«Наблюдается спрос на всё»

Очереди в аптеках, отсутствие в продаже привычных лекарств и непривычные ценники на то, что еще есть - сообщения об этом передаются из уст в уста и муссируются в соцсетях. На минувшей неделе, как сообщают представители отрасли, в России был зафиксирован двукратный рост продаж препаратов: он превысил показатель в 150 миллионов упаковок. Складывается впечатление, что многие, напуганные перспективой ухода из страны западных фармацевтических гигантов и неизбежным ростом цен стремятся закупить необходимые препараты «впрок». «Наблюдается ажиотажный спрос на всё, - подтверждает Татьяна Кузьмина, директор регионального управления фармации. - Даже не могу выделить какие-то отдельные группы. Аптеки работают с колес, каждый день идут поставки».

СПРАВКА В задачи Государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» входят закупка льготных лекарств и обеспечение ими граждан, а также мониторинг обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории области.

Светлана Жонина «Нет препаратов, которые связаны с болезнями щитовидной железы, каких-то гормональных препаратов. А вообще спрос на те лекарства, которыми люди пользуются постоянно», - рассказала «Псковской правде» , директор аптечной сети «Фармия». «Дистрибьюторы не успевают, их физические возможности не безграничны»,- добавила она.

Сейчас фармацевтическим компаниям нужно время, чтобы перестроиться под новые реалии бизнеса. Они этим уже занимаются. Паниковать и скупать все лекарства сразу при поставке не стоит. Подумайте о других больных. Подумайте, в конце концов, о сроках годности препаратов – они не вечные Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

«Импорт вымывается весь. Проблемы с инсулинами, препаратами для лечения щитовидки, сердечными препаратами. Поставки, которые раньше отгружались сразу же, теперь задерживаются на 2-3 дня», - подтверждает Наталия Иванова, директор ГУП «Фармация». Именно ажиотаж, связанный не столько с фактами, сколько с эмоциями, по большому счету и является причиной пустых полок: «Если бы не это, то в аптеках все было бы в достаточном количестве», - уверена Татьяна Кузьмина. «Пока еще ни одна из фирм не заявляла, что уходит с нашего рынка», - подчеркивает она. Впрочем, признает она, «могут быть задержки поставок из-за логистики». Действительно, из-за закрытия воздушного пространства над Евросоюзом товаропотоки должны переориентироваться на наземный транспорт. И логистические компании в условиях постоянно меняющейся обстановки не понимают, с какими еще ограничениями они могут столкнуться.

«Не будет импорта - заместим»

«Отечественная промышленность работает отлично, - успокаивает Татьяна Кузьмина. - Не будет импорта - заместим. Аналоги импортным лекарствам уже есть. У нас 60% рынка занимают отечественные препараты, они имеются в каждой группе. А жизнеобеспечивающие лекарства все уже адаптированы». «Что касается отечественных препаратов, то все будет зависеть от сырья. Оно практически все импортное - из Индии и Китая. Рынок будет переориентироваться», - отмечает Наталия Иванова. Татьяна Кузьмина напоминает, что в России действует система управления предельными наценками на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который входят более 800 наименований.

Отечественная промышленность работает отлично, - успокаивает Татьяна Кузьмина. - Не будет импорта - заместим. Аналоги импортным лекарствам уже есть. У нас 60% рынка занимают отечественные препараты, они имеются в каждой группе. А жизнеобеспечивающие лекарства все уже адаптированы Татьяна Кузьмина, директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации»