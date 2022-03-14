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Экономика

«Успеть за 11 минут»

Оправдан ли ажиотажный спрос на лекарства?

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Максим Андреев
14 марта 2022 года, 12:06
Фото: Андрей Степанов
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В конце февраля мы выясняли, насколько соответствует действительности информация об исчезновении из продажи ряда лекарств. Тогда эксперты отмечали, что ничего экстраординарного на рынке не происходит, а если дефицит и возникает, то зачастую он связан с подогреваемым слухами ажиотажем. С тех пор частью нашей экономической реальности стали жесткие санкции, а соцсети переполнились жалобами на отсутствие в аптеках множества препаратов и стремительный рост цен. «Псковская правда» вновь обратилась к руководителям аптечных сетей и профильных учреждений, чтобы получить актуальные данные и узнать их прогнозы.

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«Наблюдается спрос на всё»

Очереди в аптеках, отсутствие в продаже привычных лекарств и непривычные ценники на то, что еще есть - сообщения об этом передаются из уст в уста и муссируются в соцсетях. На минувшей неделе, как сообщают представители отрасли, в России был зафиксирован двукратный рост продаж препаратов: он превысил показатель в 150 миллионов упаковок. Складывается впечатление, что многие, напуганные перспективой ухода из страны западных фармацевтических гигантов и неизбежным ростом цен стремятся закупить необходимые препараты «впрок».

«Наблюдается ажиотажный спрос на всё, - подтверждает Татьяна Кузьмина, директор регионального управления фармации. - Даже не могу выделить какие-то отдельные группы. Аптеки работают с колес, каждый день идут поставки».

СПРАВКА

В задачи Государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» входят закупка льготных лекарств и обеспечение ими граждан, а также мониторинг обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории области.

«Нет препаратов, которые связаны с болезнями щитовидной железы, каких-то гормональных препаратов. А вообще спрос на те лекарства, которыми люди пользуются постоянно», - рассказала «Псковской правде» Светлана Жонина, директор аптечной сети «Фармия». «Дистрибьюторы не успевают, их физические возможности не безграничны»,- добавила она.

Сейчас фармацевтическим компаниям нужно время, чтобы перестроиться под новые реалии бизнеса. Они этим уже занимаются. Паниковать и скупать все лекарства сразу при поставке не стоит. Подумайте о других больных. Подумайте, в конце концов, о сроках годности препаратов – они не вечные

«Успеть за 11 минут»Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

«Импорт вымывается весь. Проблемы с инсулинами, препаратами для лечения щитовидки, сердечными препаратами. Поставки, которые раньше отгружались сразу же, теперь задерживаются на 2-3 дня», - подтверждает Наталия Иванова, директор ГУП «Фармация».

Именно ажиотаж, связанный не столько с фактами, сколько с эмоциями, по большому счету и является причиной пустых полок: «Если бы не это, то в аптеках все было бы в достаточном количестве», - уверена Татьяна Кузьмина.

«Пока еще ни одна из фирм не заявляла, что уходит с нашего рынка», - подчеркивает она. Впрочем, признает она, «могут быть задержки поставок из-за логистики». Действительно, из-за закрытия воздушного пространства над Евросоюзом товаропотоки должны переориентироваться на наземный транспорт. И логистические компании в условиях постоянно меняющейся обстановки не понимают, с какими еще ограничениями они могут столкнуться.

«Не будет импорта - заместим»

«Отечественная промышленность работает отлично, - успокаивает Татьяна Кузьмина. - Не будет импорта - заместим. Аналоги импортным лекарствам уже есть. У нас 60% рынка занимают отечественные препараты, они имеются в каждой группе. А жизнеобеспечивающие лекарства все уже адаптированы». «Что касается отечественных препаратов, то все будет зависеть от сырья. Оно практически все импортное - из Индии и Китая. Рынок будет переориентироваться», - отмечает Наталия Иванова.

Татьяна Кузьмина напоминает, что в России действует система управления предельными наценками на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который входят более 800 наименований.

Отечественная промышленность работает отлично, - успокаивает Татьяна Кузьмина. - Не будет импорта - заместим. Аналоги импортным лекарствам уже есть. У нас 60% рынка занимают отечественные препараты, они имеются в каждой группе. А жизнеобеспечивающие лекарства все уже адаптированы

«Успеть за 11 минут»Татьяна Кузьмина, директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации»

Кстати, на минувшей неделе правительство одобрило поправки, позволяющие производителям подавать заявки на перерегистрацию цен на них из-за изменения курса рубля. Кроме того, на рассмотрение Госдумы внесено предложение разрешить ввоз в Россию лекарств в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом.

Что касается цен на «обычные», лекарства, не из списка ЖНВПЛ, то, по словам директора ГУП «Фармация», «если верить компаниям, все наладится, но то, что будет подорожание - даже не обсуждается». Уже сейчас цены зачастую растут в буквальном смысле на глазах: в качестве примера Наталия Иванова привела свежую ситуацию, когда у дистрибьюторов препарат стоимостью более 3 тысяч подорожал сразу на сто с лишним рублей за 11 минут.

«Пока еще действуют старые цены. Но наша аналитическая программа прогнозирует рост на 5-7% у дистрибьюторов», - отмечает Светлана Жонина. «Я считаю, что дефицит чего-то наверняка будет, - констатирует она. - Еще нет никаких запретов и контракты не разорваны, но логистические проблемы будут».

«Главное, чтобы не страдали люди, которые не могут обходиться без тех или иных препаратов. Но думаю, что эти риски были просчитаны», - отметила директор аптечной сети.

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