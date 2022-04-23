Как сыр в масле

«Греческая сыроварня Тремпелис» - пожалуй, один из самых экзотических инвестиционных проектов, реализованных в Псковской области. Сыровар в третьем поколении Ставрос Тремпелис и его компаньон Светлана Климова [в процессе беседы она высказывалась сама и переводила слова г-на Тремпелиса, поэтому текст интервью приведен от ее лица] рассказали «Псковской правде», как решились открыть производство в России, почему их не пугают санкции и реально ли выращивать под Псковом виноград.

«Что-то зацепило»

- Как появилась идея открыть производства греческого сыра в России? - До 2014 года мы поставляли со своей греческой сыроварни «Тремпелис» сыры в Россию. Затем это стало невозможно из-за санкций и мы решили открыть производство здесь: тут большой рынок сбыта и низкая конкуренция. Но в 2014 году резко вырос курс евро и мы так и не смогли ничего сделать. И в 2018 году предприняли новую попытку. В результате в мае 2020 года мы взяли на переработку первое молоко. А поскольку сыры у нас созревающие, то через 6 месяцев начались продажи.

Открылись мы в разгар пандемии, поэтому рынки сбыта тоже поменялись: многие игроки, с которыми уже были подписаны предварительные соглашения, просто ушли. Например «Ашан», у которого закрылись две сотни магазинов. Так что нам пришлось заново проходить этот путь. - А почему именно Псков? - Абсолютно случайно: мы проехали очень много регионов, уже собирались открываться в Гатчинском районе Ленинградской области. Но друзья пригласили сюда и что-то зацепило: тут очень похожее по укладу и атмосфере на наш родной город место. Нашли помещение, привезли оборудование и начали делать завод. В Псковской области очень много молокозаводов и сперва мы хотели договориться с каким-нибудь партнером и работать на его площадях. Но в нас никто не верил: говорили, что из местного молока ничего не получится. Нам предлагали помещения, которые проще было снести. - Оборудование вы привезли из Греции? - Да, у нас есть свой поставщик. Это специфическое оборудование, которое делается на заказ. Оборудование российского производства нам совсем не подходит: это связано с технологией производства наших сыров. В общей сложности мы вложили около 500 тысяч евро. - Коронавирус, санкции — как все это сказалось на ваших планах и когда вы теперь рассчитываете окупить вложения? - Естественно, мы ни в какой бизнес-план не закладывали, что будет пандемия. Планируем выйти на окупаемость через два года. - С какими еще сложностями вы столкнулись при запуске бизнеса в России? - Тут, в отличие от Греции, фактически нет поддержки инвестиционных проектов. Банки дают кредиты только бизнесам, которые уже прочно стоят на ногах. Кроме того, недостаточно информации. Есть, например, программа Минсельхоза, по которой можно получить компенсации части средств, потраченных на покупку сырья. Но мы о ней узнали только когда уже год отработали. Ну и если бы все решалось быстрее, у нас, конечно, был бы более легкий путь.

«Не только картошку выращивать»

- С каким сырьем вы работаете? - Мы объездили всю Псковскую область, брали молоко на пробу, возили его в Грецию, делали исследования. Сейчас у нас три поставщика молока. Это большие фермы у которых от 700 до 2000 коров. Теперь мы ищем поставщика козьего молока, но у тех производителей, которые есть, уже заключены крупные контракты и мы не можем пока вклиниться. А мелкие хозяйства могут нам поставлять по 100 литров молока, это не имеет для нас смысла. Поэтому мы приобрели прилегающую к заводу землю и хотим сами заняться разведением коз. Это будет в том числе и объект агротуризма. Мы видим, как развивается Псков: на туризм возлагается много надежд. И мы думаем, что наша сыроварня будет интересным объектом показа.

Уже двигаемся в этом направлении: открыли дегустационный зал, чтобы показать, какие блюда можно сделать с сыром. У нас заключены контракты с турфирмами Пскова, Москвы и Петербурга. И мы уже начали принимать туристические группы и делать дегустации. А еще в феврале мы ездили в Грецию, общались с поваром, который работал в знаменитых отелях в Афинах. Наши сыры лучше раскрываются, когда с ними что-то делаешь, используешь их в кулинарии. Это тоже часть нашего бизнес-проекта, которая пока отодвинулась. - Что-то в сфере общепита? - Мы хотим поставлять в Россию продукты средиземноморской кухни. Например, вывести на рынок гирос: особым образом приготовленное мясо. Когда мы запустили завод и начали продажи, на нас вышли греческие предприниматели, которые хотели бы инвестировать в России. И в начале этого года наши партнеры подписали контракт на первую поставку вина из Греции: 45 тысяч бутылок. Но сейчас все, разумеется, приостановилось. А вообще, мы хотели бы доказать, что в Псковской области можно не только картошку выращивать, но и вино делать. - Вино?! - Да! И до нас многие технологи говорили, что и почва и погодные условия здесь подходящие для винограда. Просто многие считают, что вся Греция - это как Крит, где летом жара в 30 градусов. А у нас сейчас холоднее, чем в Пскове. Сейчас много звонков из разных структур: «Вы уезжаете?» А мы не только не уезжаем, мы расширяемся.

«Мы стали интересны сетям»

- На круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации вы говорили, что готовитесь начать сотрудничество с «Лентой»...

- У нас подписаны контракты с четырьмя крупными торговыми сетями. Ждем от них отмашки, согласовываем планы поставок. Рассчитываем, что после того, как мы попадем на полки, нам придется нанять еще 15 человек на производство в придачу к тем 12, которые уже работают сейчас. - Вы уже готовы выйти на нужные большим сетям объемы? - У нас в холодильниках есть достаточный запас, чтобы сразу выйти на нужный объем. Но проблема в том, что ни в одном контракте не прописано, сколько сети у нас будут брать сыра: 10 килограммов или тонну. - Где сейчас продаются ваши сыры? - С нами сотрудничает множество фермерских магазинов. Мы отправляем сыры в Новосибирск, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Калининград, Великий Новгород, Смоленск. Есть интерес у Владивостока: мы сейчас пытаемся понять, как это осуществить.