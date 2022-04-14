«Грызть кактус»

«Самосвал с пряниками перевернулся», - так в 2014 году отдельные представители псковского АПК реагировали на продовольственные контрсанкции. То, как новые ограничения могут сказаться на ситуации в сельском хозяйстве региона, представители отрасли, политики и чиновники обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Вода отхлынет»

Александр Козловский. Что немаловажно, добавил он, «будут разрабатываться и новые меры, в том числе по итогам таких встреч». Государство уже отреагировало на санкции, затронувшие самые разные отрасли российской экономики. «В условиях кризиса ранее действовавшие программы поддержки остаются, кроме того будут выделяться дополнительные средства», - рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России». Что немаловажно, добавил он, «будут разрабатываться и новые меры, в том числе по итогам таких встреч».

Владимир Кузь, сейчас региональный парламент рассматривает вопрос об отмене налога на имущество сельхозпроизводителей в 1,9%. «Мы готовимся к дальнейшему инвестиционному кредитованию», - заверил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. На уровне Псковской области эта работа тоже ведется. В частности, сообщил зампредседателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию областного Собрания, сейчас региональный парламент рассматривает вопрос об отмене налога на имущество сельхозпроизводителей в 1,9%. «Мы готовимся к дальнейшему инвестиционному кредитованию», - заверил директор Псковского филиала Россельхозбанка «Немного вода отхлынет и все наладится, мы все равно в глобальной мировой системе», - уверен председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Тем более, что, по его словам, псковские аграрии в 2022 году получат поддержки почти на 1 миллиард рублей. Глава профильного комитета отмечает, что посевная в регионе уже началась, цены на молоко - вполне устраивающие производителей. Но - «есть риски».

«Риски всегда есть», - согласен Александр Козловский. Тем не менее, уверен он, псковские аграрии «должны проявить расторопность и найти запасные пути». Тем более, что, по его мнению, «нашего региона многие вопросы не коснутся или коснутся в меньшей степени». При этом парламентарий, являющийся выходцем из Великих Лук, - «промышленной столицы» Псковской области, - видит в нынешнем кризисе шанс на развитие, например, отечественных производителей сельскохозяйственной техники. «У нас много машиностроительных предприятий, по крайней мере не самые сложные запчасти они могли бы делать», - поясняет он.

Вопрос планирования

Андрей Вороненков посетовал на то, что этой весной в Псковской области минеральные удобрения «даже за серьезные средства не купить». Впрочем, оговорился он, как раз «Витязь»-то удобрения приобрел еще осенью. Но, предрек аграрий, «придет следующая осень - и опять будет этот вопрос». Сами аграрии, между тем, проявляют осторожность. Глава крестьянского хозяйства «Витязь»посетовал на то, что этой весной в Псковской области минеральные удобрения «даже за серьезные средства не купить». Впрочем, оговорился он, как раз «Витязь»-то удобрения приобрел еще осенью. Но, предрек аграрий, «придет следующая осень - и опять будет этот вопрос».

Александр Избаш, генеральный директор занимающегося производством молока ООО «Металлист», уверен, что «наши сегодняшние проблемы не сегодня начались». «В полтора раза без всякой спецоперации в прошлом году поднялись цены, потому что мировой кризис», - напомнил он. , генеральный директор занимающегося производством молока ООО «Металлист», уверен, что «наши сегодняшние проблемы не сегодня начались». «В полтора раза без всякой спецоперации в прошлом году поднялись цены, потому что мировой кризис», - напомнил он. По словам сельхозпроизводителя, по итогам 2021 года себестоимость его продукции выросла на 25%, а вот отпускная цена осталась прежней. Как результат — предприятие понесло убытки. В условиях санкций и скачкообразного роста курсов валют Александр Избаш и вовсе предрекает представителям сектора АПК большие проблемы. Приводя простой пример: «Колесо на трактор «Кировец» стоило 70 тысяч рублей, а теперь — 250 тысяч!»

«Не все зависит от региональных властей. Должна быть государственная политика, планирование. Если есть сдвижки в одной отрасли, надо думать про другие», - уверен предприниматель.

Как сбыть?

Впрочем, помимо глобальных проблем, у псковских сельхозпроизводителей есть и вечные темы для жалоб. Директор ООО «Греческая сыроварня тремпелис» Светлана Климова сетует, что хотя мощности ее предприятия рассчитаны на 15 тонн молока в смену, по факту удается перерабатывать лишь 5 тонн в неделю. При этом компания не может получить «длинные» кредиты и не поднимает цены, хотя себестоимость продукции растет.

Проблема, по словам Светланы Климовой, в том, что в регионе «по сбыту нет никакой программы». «Мы можем работать на весь Северо-Западный федеральный округ. Но ни одного документа, который помог бы нам войти в торговые сети!» - рассказала директор сыроварни. По ее словам, с торговой сетью «Лента» компания начала переговоры еще осенью 2021 года, однако до сих пор не продала там ни кусочка сыра. Впрочем, коллеги Светланы Климовой, которые уже прошли по описанному ею пути, заверили, что по другому и не бывает. «Мы полтора года заходили в «Пятёрочку», к «Магниту» шли два года», - рассказала зампредседателя совета ассоциации «Псковский фермер» Евгения Штуммер. И дала совет: «Надо просто грызть, как кактус. До этого надо дойти!»

А председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов и вовсе возмутился: «Между предпринимателями и сетями не должно быть никакого административного ресурса!» «Если мы все в рынке, то давайте играть до конца», - заверил он.

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