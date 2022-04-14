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Экономика

«Грызть кактус»

Что делать псковским аграриям в новых экономических условиях?

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Максим Андреев
14 апреля 2022 года, 16:21
Фото: Андрей Степанов
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«Самосвал с пряниками перевернулся», - так в 2014 году отдельные представители псковского АПК реагировали на продовольственные контрсанкции. То, как новые ограничения могут сказаться на ситуации в сельском хозяйстве региона, представители отрасли, политики и чиновники обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Вода отхлынет»

Государство уже отреагировало на санкции, затронувшие самые разные отрасли российской экономики. «В условиях кризиса ранее действовавшие программы поддержки остаются, кроме того будут выделяться дополнительные средства», - рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский. Что немаловажно, добавил он, «будут разрабатываться и новые меры, в том числе по итогам таких встреч».

«Грызть кактус»
Александр Козловский
Фото Андрея Степанова
На уровне Псковской области эта работа тоже ведется. В частности, сообщил зампредседателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию областного Собрания Владимир Кузь, сейчас региональный парламент рассматривает вопрос об отмене налога на имущество сельхозпроизводителей в 1,9%. «Мы готовимся к дальнейшему инвестиционному кредитованию», - заверил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«Немного вода отхлынет и все наладится, мы все равно в глобальной мировой системе», - уверен председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Тем более, что, по его словам, псковские аграрии в 2022 году получат поддержки почти на 1 миллиард рублей.

Глава профильного комитета отмечает, что посевная в регионе уже началась, цены на молоко - вполне устраивающие производителей. Но - «есть риски».

«Грызть кактус»
Николай Романов
Фото Андрея Степанова
«Риски всегда есть», - согласен Александр Козловский. Тем не менее, уверен он, псковские аграрии «должны проявить расторопность и найти запасные пути». Тем более, что, по его мнению, «нашего региона многие вопросы не коснутся или коснутся в меньшей степени».

При этом парламентарий, являющийся выходцем из Великих Лук, - «промышленной столицы» Псковской области, - видит в нынешнем кризисе шанс на развитие, например, отечественных производителей сельскохозяйственной техники. «У нас много машиностроительных предприятий, по крайней мере не самые сложные запчасти они могли бы делать», - поясняет он.

Вопрос планирования

Сами аграрии, между тем, проявляют осторожность. Глава крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков посетовал на то, что этой весной в Псковской области минеральные удобрения «даже за серьезные средства не купить». Впрочем, оговорился он, как раз «Витязь»-то удобрения приобрел еще осенью. Но, предрек аграрий, «придет следующая осень - и опять будет этот вопрос».

«Грызть кактус»
Андрей Вороненков
Фото Андрея Степанова
Александр Избаш, генеральный директор занимающегося производством молока ООО «Металлист», уверен, что «наши сегодняшние проблемы не сегодня начались». «В полтора раза без всякой спецоперации в прошлом году поднялись цены, потому что мировой кризис», - напомнил он.

По словам сельхозпроизводителя, по итогам 2021 года себестоимость его продукции выросла на 25%, а вот отпускная цена осталась прежней. Как результат — предприятие понесло убытки. В условиях санкций и скачкообразного роста курсов валют Александр Избаш и вовсе предрекает представителям сектора АПК большие проблемы. Приводя простой пример: «Колесо на трактор «Кировец» стоило 70 тысяч рублей, а теперь — 250 тысяч!»

«Грызть кактус»
Александр Избаш
Фото Андрея Степанова
«Не все зависит от региональных властей. Должна быть государственная политика, планирование. Если есть сдвижки в одной отрасли, надо думать про другие», - уверен предприниматель.

Как сбыть?

Впрочем, помимо глобальных проблем, у псковских сельхозпроизводителей есть и вечные темы для жалоб.

Директор ООО «Греческая сыроварня тремпелис» Светлана Климова сетует, что хотя мощности ее предприятия рассчитаны на 15 тонн молока в смену, по факту удается перерабатывать лишь 5 тонн в неделю. При этом компания не может получить «длинные» кредиты и не поднимает цены, хотя себестоимость продукции растет.

«Грызть кактус»
Светлана Климова
Фото Андрея Степанова
Проблема, по словам Светланы Климовой, в том, что в регионе «по сбыту нет никакой программы». «Мы можем работать на весь Северо-Западный федеральный округ. Но ни одного документа, который помог бы нам войти в торговые сети!» - рассказала директор сыроварни. По ее словам, с торговой сетью «Лента» компания начала переговоры еще осенью 2021 года, однако до сих пор не продала там ни кусочка сыра.

Впрочем, коллеги Светланы Климовой, которые уже прошли по описанному ею пути, заверили, что по другому и не бывает. «Мы полтора года заходили в «Пятёрочку», к «Магниту» шли два года», - рассказала зампредседателя совета ассоциации «Псковский фермер» Евгения Штуммер. И дала совет: «Надо просто грызть, как кактус. До этого надо дойти!»

«Грызть кактус»
Евгения Штуммер
Фото Андрея Степанова
А председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов и вовсе возмутился: «Между предпринимателями и сетями не должно быть никакого административного ресурса!» «Если мы все в рынке, то давайте играть до конца», - заверил он.

* * *

Новая экономическая реальность, в которой оказались Россия и отечественные сельхозпроизводители, еще только принимает четкие очертания. Тем не менее, как и 8 лет назад, многие уверены, что все основания для оптимизма есть. В конце концов, как сказал Николай Романов, «если мы сейчас закроемся, то будем загибаться уже от перепроизводства продукции».

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