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Экономика

Не вывозят

Как переживают новые санкции ЕС псковские грузоперевозчики

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Максим Андреев
14 апреля 2022 года, 13:40
Фото: Александр Сидоренко
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Российские фуры больше не могут въезжать в Евросоюз. Соответственно, международные автоперевозки и связанные с ними отрасли переживают кризис. «Псковская правда» узнала, какие выходы видят из него предприниматели и власти.

Все встали

В минувшую субботу, 9 апреля, страны Евросоюза в рамках так называемого «пятого пакета санкций» прекратили пропуск через границу грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Компании, занимающиеся международными автоперевозками, и до этого испытывали проблемы. С начала спецоперации на Украине они жаловались на проволочки в оформлении на европейских погранпереходах, дополнительные проверки грузов и нелояльность жителей европейских стран. Теперь же отрасль и вовсе переживает коллапс. Псковские автоперевозчики, разумеется, тоже в рядах пострадавших.

«Все международные перевозки встали», - констатирует Валерий Лесников, директор специализирующейся на международных автоперевозках компании «Транс-сервис» и глава регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России». По его словам фуры, которые отправились в путь до того, как запреты вступили в силу, в итоге поехали на склады временного хранения. Теперь их грузы надо «растаможить обратно», оформить реэкспорт. А это достаточно проблематично, поскольку «такой практики нет». В результате у бизнеса «идут потери».

Не вывозят

Фото Андрея Степанова
В Псковской области на международных автомобильных пунктах пропуска, по данным Федеральной таможенной службы, по-прежнему стоят десятки, а кое-где и сотни грузовиков. Но, как заверили «Псковскую правду» в пресс-службе ведомства, - это автомобили с номерами Евросоюза. «Наше правительство пока не закрыло въезд иностранным перевозчикам: польским, эстонским, латвийским», - подтверждает Валерий Лесников. В результате, по его мнению, возникает «недобросовестная конкуренция».

Как следствие - европейские компании взвинтили цены на транзит грузов почти в два раза, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. А учитывая, что их на российском рынке работает не так много, это, по словам регионального бизнес-омбудсмена, уже «потянуло за собой целые отрасли». В частности, ударив по лесопереработчикам.

Не по плечу

Губернатор Михаил Ведерников комментируя ситуацию в эфире ГТРК «Псков» заявил, что неизбежна смена логистических цепочек. «Это сложный, непростой процесс, он не такой удобный, он будет дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить, есть. Это займет какое-то время», – подчеркнул глава региона.

Для начала «надо понимать, какие документы нужны, как мы поедем в Казахстан, Турцию, Китай», - говорит Валерий Лесников. Ситуация, по его словам, осложняется тем, что «мы не в том плече»: «Трудно водителя отправить, чтобы он месяца или два ездил, не заезжая домой».

Псковичи всегда работали с ЕС, на южном и восточном направлениях и без них хватает перевозчиков, - согласен Денис Баулин, представитель еще одной псковской логистической компании. К тому же, и «на юге» из-за дисбаланса в перевозках сейчас возникают проблемы, рассказывает он: «У партнера стоит машина на границе с Грузией уже три недели, - там сейчас тоже большие очереди».

Смена логистических цепочек - это сложный, непростой процесс, он не такой удобный, он будет дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить, есть

Не вывозятМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Тем временен расценки на внутрироссийские грузоперевозки упали на 30-40%, - рассказал руководитель псковской «Опоры России»: «Рынок реагирует на перемены. Количество свободных машин увеличилось, а количество груза - нет».

Псковские автоперевозчики, безусловно, будут искать варианты заработать. Тем более, что в пакете санкций Евросоюза есть лазейка: транспортные средства с российскими и белорусскими номерами могут совершать международные грузоперевозки, если они транспортируют фармацевтические товары, медицинскую и сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, цветные металлы, удобрения и гуманитарные грузы.

«Мы отправили партнеру из Петербурга заявки на перевозку алюминия в Финляндию: он не входит в число санкционных грузов. Попробуем», - рассказал Денис Баулин. Также, по его словам, не подпадают под ограничения титан, никель, медь, палладий: «Кто этим занимался, тот будет работать».

Проблема, однако, еще и в том, что граничащие с Псковской областью Латвия и Эстония перестали выдавать российским дальнобойщикам рабочие визы. «Норвегия выдает, но в таком случае 50% пересечений должно быть через ее границу. Это экономически невыгодно», - поясняет Баулин.

В ожидании поддержки

В псковском отделении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) затруднились прокомментировать «Псковской правде» ситуацию, переадресовав уровнем выше. Впрочем, конкретных ответов не нашлось и там. «Пока информации нет. Ждем решений правительства», - заявил зампредседателя филиала АСМАП по Северо-Западному федеральному округу Илья Черняков.

Рядовые участники рынка между тем надеются, что российская сторона не предпримет «зеркальные меры», полностью запретив въезд в РФ дальнобойщикам из ЕС. И предлагают вариант, при котором иностранных перевозчиков обяжут разгружаться на приграничных таможенных терминалах, откуда грузы будут забирать машины российских компаний. Однако очевидно, что это требует не только решения от российских властей, но и договоренностей с Евросоюзом.

Не вывозят

Фото Александра Сидоренко
Очевидно, что перестройка логистики неминуемо повлечет рост транспортных расходов, а следовательно и рост цен на конечную продукцию. «На региональном и федеральном уровне будут рассмотрены дополнительные меры поддержки производителей, чтобы компенсировать затраты и чтобы на конечной цене продукции это не сказалось в сторону увеличения», – пообещал Михаил Ведерников.

Псковские автоперевозчики тоже рассчитывают на помощь властей. «Нужно поддержать тех, кто имеет лизинговые обязательства: хотя бы отсрочить платежи», - говорит Денис Баулин. «В пандемию были доплаты на работников и невозвратные кредиты», - напомнил Валерий Лесников. Теперь же, по его мнению, имеет смысл отменить для международных перевозчиков транспортный налог. Аркадий Мурылев согласен с этой мерой: «Транспорт не используется, а надо платить». Но сомневается: «Это выпадающие доходы, пойдет ли на это наш комитет по экономике?»

Главный же путь выхода из кризиса отрасли, между тем, очевиден. «Надо развивать российский рынок и движение товаров внутри страны. Тогда будет работа для всех, кто занимался международными перевозками», - говорит глава псковской «Опоры России».

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