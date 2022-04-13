Михаил Ведерников о перестройке логистических цепочек: Это сложный и дорогой процесс, но понимание, как это сделать, есть

«Это сложный, непростой процесс, он не такой удобный, он будет дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить, есть», – прокомментировал вопрос о перестройке логистических цепочек губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

Глава региона рассказал, какая ситуация сложилась в сфере перевозок после публикации пятого пакета санкций Евросоюза.

Из-за санкций на границе России в Псковской области образовались километровые очереди из грузовых автомобилей, которые не могут въехать в ЕС. Администрация региона предоставляет водителям необходимые бытовые условия.

«Мы со своей стороны предусмотрели установку мусорных контейнеров, дополнительных туалетов, возможность покупать продукты питания», – поделился Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что определенная группа товаров, включая лекарства и продовольствие, не должна была облагаться санкциями. «На сегодняшний день мы видим, что это не так. Притом что калининградское направление обслуживается, со свойственной медленностью, но обслуживается», – сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться от мира и будет продолжать искать возможности работать. Он также поделился, что каждый день общается с руководителями предприятий, и они понимают ситуацию. Самой главной проблемой, отметил Михаил Ведерников, является смена логистических цепочек. «Это сложный, непростой процесс, он не такой удобный, он будет дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить, есть. Это займет какое-то время», – рассказал губернатор.

Перестройка логистических цепочек также может вызвать рост цен. «Но нужно смотреть, насколько он будет объективный. На региональном и федеральном уровне будут рассмотрены дополнительные меры поддержки производителей, чтобы компенсировать затраты и чтобы на конечной цене продукции это не сказалось в сторону увеличения», – подчеркнул глава области.



Также Михаил Ведерников отметил, что в связи с санкциями некоторые производства с иностранным капиталом на территории России закрываются. Сильные конкуренты уходят, что дает возможность реализовывать российскую продукцию на внутреннем рынке.