Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Михаил Ведерников о перестройке логистических цепочек: Это сложный и дорогой процесс, но понимание, как это сделать, есть

13 апреля 2022 года, 11:55

«Это сложный, непростой процесс, он не такой удобный, он будет дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить, есть», – прокомментировал вопрос о перестройке логистических цепочек губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

Глава региона рассказал, какая ситуация сложилась в сфере перевозок после публикации пятого пакета санкций Евросоюза.

Из-за санкций на границе России в Псковской области образовались километровые очереди из грузовых автомобилей, которые не могут въехать в ЕС. Администрация региона предоставляет водителям необходимые бытовые условия.

«Мы со своей стороны предусмотрели установку мусорных контейнеров, дополнительных туалетов, возможность покупать продукты питания», – поделился Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что определенная группа товаров, включая лекарства и продовольствие, не должна была облагаться санкциями. «На сегодняшний день мы видим, что это не так. Притом что калининградское направление обслуживается, со свойственной медленностью, но обслуживается», – сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться от мира и будет продолжать искать возможности работать. Он также поделился, что каждый день общается с руководителями предприятий, и они понимают ситуацию. Самой главной проблемой, отметил Михаил Ведерников, является смена логистических цепочек. «Это сложный, непростой процесс, он не такой удобный, он будет дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить, есть. Это займет какое-то время», – рассказал губернатор.

Перестройка логистических цепочек также может вызвать рост цен. «Но нужно смотреть, насколько он будет объективный. На региональном и федеральном уровне будут рассмотрены дополнительные меры поддержки производителей, чтобы компенсировать затраты и чтобы на конечной цене продукции это не сказалось в сторону увеличения», – подчеркнул глава области.

Также Михаил Ведерников отметил, что в связи с санкциями некоторые производства с иностранным капиталом на территории России закрываются. Сильные конкуренты уходят, что дает возможность реализовывать российскую продукцию на внутреннем рынке.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Золотом и деньгами заплатили пенсионерки из Новгородской области псковичке за снятие порчи
Власти решили сделать общественные туалеты в Пскове бесплатными
К 30 апреля администрация Печорского района должна разработать предложения по туалетам в Изборске
Начался ремонт дороги Новгородка – Пушкинские Горы
День без осадков ожидается в Псковской области 13 апреля
Факсимильное издание трёхтомника «Евангелие Фёдора Достоевского» получила псковская библиотека имени Курбатова
Два человека погибли в результате ДТП в Пушкиногорском районе
14 апреля в Москве обсудят концепцию выставочного корпуса, входящего в мемориальный комплекс в Самолве
До -5 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 13 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
С одной корзинкой в руках

Экономика
9 апреля 13:20

С одной корзинкой в руках

Рост цен на продукты продолжает беспокоить жителей Псковской области
Уехать на праздники

Экономика
7 апреля 15:39

Уехать на праздники

Какие границы еще открыты для псковских туристов?
Псковский хлебокомбинат: традиции качества и отменный вкус

Экономика
29 марта 11:56

Псковский хлебокомбинат: традиции качества и отменный вкус