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Общество / Закон

Бьёт — значит ответит

Как работает полиция с пьяными дебоширами на улицах, сколько у нас в области семейных побоищ и что делать, если места для сдачи экзаменов в ГИБДД продают в интернете ушлые проходимцы

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Мария Соколова
30 июля 2019 года, 10:20
Фото: Андрей Степанов
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Спустя месяц после назначения новый начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников встретился с журналистами.

#ЯНЕХОТЕЛАУМИРАТЬ

«Псковская правда» подняла вопрос о домашнем насилии. По данным правозащитников, от него страдает каждая четвертая российская семья, 14 000 женщин в стране ежегодно погибают от рук членов своих семей. В последние месяцы эта тема очень громко обсуждается в обществе в связи с делом сестер Хачатурян, девушек в Москве судят за убийство отца, который много лет над ними издевался. Своими историями те, кто пережил домашнее насилие, делятся в интернете под хештегом #янехотелаумирать.

Неожиданно руководитель ведомства заметил, что жалобы поступают в полицию не только от дам:

Если говорить о семейном насилии, то на каждые 9 побитых женщин приходится 7 побитых женщинами мужчин. И если женщины просто, если можно так выразиться, побиты и возбуждаются уголовные дела по побоям, то мужчины оказываются на больничной койке или в реанимации с ножом в животе и в груди.


Бьёт — значит ответитАлексей Овсянников,
начальник УМВД России по Псковской области 
Сначала человек привлекается к административной ответственности, затем возникает и уголовная ответственность при повторном нарушении, пояснил Алексей Овсянников механизм работы законодательства после декриминализации статьи о побоях. На 380 человек за полгода составлены административные протоколы по случаям первого рукоприкладства, и возбуждено 20 уголовных дел на повторных дебоширов. Однако максимальная степень наказания: три месяца ареста.

КСТАТИ

От 5 до 7 фактов домашнего насилия фиксируется в области каждый день.

По словам Алексея Овсянникова, в Псковской области сотрудники полиции скоро смогут составлять протоколы по фактам нарушения регионального законодательства. Например, принятый «Закон о тишине» у нас не работал, так как некому было составлять протоколы, пока полиция не заключила с администрацией области специальное соглашение.

— За этот месяц мы доработали соглашение, оно уже подписано на всех уровнях и проходит согласование в Министерстве юстиции. То есть у нас появится дополнительный рычаг, в том числе и для семейных дебоширов.

КСТАТИ

618 человек состоит в Псковской области на учете после случаев домашнего насилия.

30 ПЬЯНИЦ В ДЕНЬ

Конечно же, не обошли вопросом и больную тему с «наливайками». Напомним, «Псковская правда» неоднократно освещала проблему псевдокафе, торгующих алкоголем после девяти вечера в обход закона. Свежее предложение общественников — продлить время продажи в обычных магазинах.

— Надо понимать, что мы не можем запретить продавать алкоголь, если продажа идет при наличии всех необходимых документов. Мы можем только пресекать правонарушения, — констатировал Алексей  Овсянников.

На вопрос «Псковской правды», мол, люди жалуются не столько на продажу, сколько на пьяных дебоширов под окнами — может, надо активнее проводить рейды, глава УМВД ответил:

— Мы такую работу проводим ежедневно. Ежедневно патрули задерживают около 30 человек только на территории областного центра. Это именно те, кто находится в состоянии алкогольного опьянения на улицах города. Работа проводится ежедневно и в районах области.

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ЭХ, ДОРОГИ

В Пскове процветает еще один вид незаконного «предпринимательства»: при сдаче экзаменов в ГИБДД на получение водительских прав. Предприимчивые псковичи просто бронируют эти места через сайт «Госуслуги», а потом продают бронь по 1000 рублей. Можно ли бороться с этим бизнесом?

— Нужно! — уверен генерал-майор. — Во-первых, для граждан есть возможность записаться не только через портал госуслуг, но и через окошко. А чтобы бороться с мафиозной структурой, созданной по продаже билетов, — в первую очередь обращайтесь сразу же к нам с заявлением о подобных «предложениях».

Руководитель ведомства поручил своим сотрудникам разобраться с этой ситуацией и провести проверку.

«Псковская правда» задала и свой больной дорожный вопрос: можно ли расследование громких преступлений и аварий в области сделать более открытым для СМИ? В редакцию обращаются потерпевшие, которые не знают, как проходит расследование и почему оно идет так долго. Последнее из таких обращений — Марии Захаровой, дочка которой погибла под колесами пьяного мотоциклиста на проспекте Энтузиастов. Авария произошла в апреле, но уголовное дело все еще расследуется. При попытке выяснить, как именно, ответ один: «в рамках закона».

— Есть такое понятие, как тайна следствия. Пока уголовное дело не будет рассмотрено в суде, мы просто не имеем права о нем рассказывать. Я понимаю, о чем вы говорите: предполагаемого виновника аварии отправили на психиатрическую экспертизу. Просто у нас такие экспертизы на территории Псковской области не проводятся, поэтому его направили в другой регион. Это была объективная необходимость, никто не хочет его спрятать от ответственности, — запомним эти слова.

С другим предложением «Псковской правды» — периодически проводить ротацию начальников полиции в районах — руководитель не согласился:

— Сейчас люди на своих местах годами остаются очень редко, средний срок службы начальника в области не превышает четырех лет. В то же время у нас есть крайне положительный пример — Дедовичи, где начальник отдела внутренних дел на своем месте уже 22 года. Лучше отдела я не видел ни в одном регионе, где работал.

Когда беседа перетекла в неформальное русло, журналистов, конечно, заинтересовали впечатления о нашем регионе нового в области человека.

— На самом деле, если откинуть все цифры, чем удивляет Псковская область: благодатная и в чем-то блаженная земля, — поделился генерал-майор Овсянников. — Читаешь сводки, и сложно представить, что такое возможно. Например, мужчина заявляет кражу. Он ремонтирует машину, а борсетку с деньгами и документами повесил на ручку в гараже с обратной стороны. Народ доверчивый, открытые люди.

Надеемся, таким же открытым для журналистов продолжит быть и сам Алексей Овсянников, чем выгодно будет отличаться от предшественника, почти полностью игнорировавшего прессу. 

СПРАВКА

Алексей Викторович Овсянников родился 1 июня 1970 года в Иркутской области. На службу в органы внутренних дел пришел в 1989 году. В 1992 году окончил Красноярскую школу милиции МВД России.

С 1992 по 2015 год проходил службу в ГУ МВД России по Красноярскому краю. С 2015 по 2019 год заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальник полиции.

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