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Общество

Пьяницы со спущенными штанами

Построить стадионы с уровнем доступности «наливаек», увеличить время продажи алкоголя только для туристов, сканировать этикетку смартфоном и жаловаться проверяющим, звонить в полицию – в Пскове ищут наиболее эффективный метод борьбы с псевдокафе

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Мария Соколова
23 июля 2019 года, 15:07
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В обществе продолжается бурная дискуссия о методах борьбы с псевдокафе, торгующими алкоголем после девяти вечера в обход закона. Самая обсуждаемая в связи с этим новость последних дней: предложение продлить легальную продажу в обычных магазинах еще на час-два. По замыслу авторов инициативы, перераспределение алкогольных потоков и выручки освободит жителей домов, где располагаются такие «кафе» от пьяных криков под окнами. 19 июля обсуждение продолжилось в пресс-центре «Псковской правды» на самом высоком уровне.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная снова очертила круг проблем: жалобы жителей на шум возле пивных, некачественный алкоголь и общая алкоголизация населения, в первую очередь – молодёжи. И поделилась одним примечательным наблюдением:

Вчера одна псковичка сказала: «я считаю, что невозможность купить алкоголь после девяти - ограничение моих прав. Например, приехали ко мне гости вечером, а мне даже шампанского не купить». Получается, с одной стороны мы боремся с алкоголизмом, с другой – есть часть общества, которая рассматривает ограничение именно так. Поэтому надо выяснить все точки зрения.


Пьяницы со спущенными штанамиГалина Неваленная, главврач Псковской городской поликлиники 

СПОРТОМ ПО АЛКОГОЛЮ

Для борьбы с алкоголизацией населения главврач предлагает ударить спортом:

- Должны быть в шаговой доступности не только «наливайки», но и стадионы. Мы должны не просто запрещать, а воспитывать население и занимать чем-то другим. Надо изучить, что в тренде у молодёжи, понимать, что им интересно.

Вторая проблема, связанная с «наливайками» - это продажа алкоголя некачественного или без лицензии, то есть, что там в бутылке – поди разберись.

- Около 9000 литров алкогольной продукции изъяли за полгода, 76 нарушений выявлено по общепитам, - сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Владимир Круглов.

Простые покупатели тоже могут проверять алкоголь на наличие лицензий, напомнил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев:

Продажа любого алкоголя фиксируется в ЕГАИС. Есть специальные приложения, с помощью которых через мобильный телефон можно проверить лицензионную марку алкоголя. Если приложение показало, что алкоголь здесь без лицензии – обращайтесь в полицию или к нам в комитет.


Пьяницы со спущенными штанамиАндрей Михеев,
председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕБОШ

Ещё одна проблема «наливаек» - это шум, драки, музыка до утра в тихих дворах. Но ведь распивать алкоголь в общественных местах – запрещено. Может быть, стоит проводить более активные рейды полиции? Такой вопрос «Псковская правда» задала Владимиру Круглову.

Как показывает практика, - ответил он, - если место нахоженное, оттуда люди доставляются каждый день, составляются протоколы, но эффекта никакого нет. Стараемся применять уже и административную ответственность, привлекать к обязательным работам. Работа проводится каждую неделю, но объектов много, как много и жалоб от граждан.


Пьяницы со спущенными штанамиВладимир Круглов,
начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области 

РАЗРЕШИТЬ ПРОДАВАТЬ

Как вариант решения проблемы шумных компаний – это увеличение времени продажи алкоголя. Как заметил Андрей Михеев, примеры с положительным эффектом есть:

- Наши соседи - Новгородская область - в 2017 году отказались от дополнительных ограничений по времени продажи алкоголя. По их информации, таких «пабов-наливаек» стало меньше, они перешли в формат работы магазинов, так как поток покупателей стал иссякать.

Интересную идею предложила Галина Невалённая: а что, если в местах туристических маршрутах – в пределах Окольного города – сделать одни временные промежутки для продажи алкоголя, а в спальных районах – другие? Может быть, это поможет в решении проблемы?

КАК ЗАКРЫТЬ

Но главным на повестке дня был вопрос, есть ли у кого-нибудь такая сила, чтобы взять – и закрыть «наливайку»! Первое место, куда жители идут со своими жалобами – управляющая компания.

- Жильцы домов, где расположены подобные заведения, к сожалению, как и управляющие компании, не могут повлиять на деятельность таких «наливаек», у них нет таких полномочий, - констатировал директор УО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков.

Есть ли такие полномочия у наших властей? Или их руки тоже связаны федеральными законами?

Сегодня законодательство сформулировано так, что на уровне региона не позволяет закрыть подобное заведение, - в свою очередь отметил Андрей Михеев. - Даже аннулировать лицензии по продаже алкоголя мы не можем – только через суд. И не выдать лицензию мы не можем, если организация назвалась общепитом и соответствует минимальным требованиям.


Пьяницы со спущенными штанамиДмитрий Гусаков,
директор УО «Микрорайон №2» 

БЫТЬ, А НЕ НАЗЫВАТЬСЯ

В итоге мнения всех присутствующих сошлись в одном: место общественного питания должно им быть, а не называться.

- Почему бы и здесь не сделать, чтобы один из критериев выдачи разрешения на торговлю алкоголем был - отсутствие жалоб со стороны местных жителей. Если эти жалобы обоснованны, неоднократные, то вносить такое заведение в чёрный список, отбирать лицензию, - предложил Дмитрий Гусаков.

Мнение однозначно интересное. Но пока никто не в силах закрыть подобные заведения, «Псковская правда» задала вопрос уже всем участникам конференции: что делать людям, если «наливайка» мешает жить? В редакцию как раз на днях позвонила наша читательница Антонина Ивановна: «В жилом доме на улице Инженерная 10/6 три месяца назад магазин превратился в алко-кафе. Там теперь чуть ли не круглые сутки стоят пьяницы со спущенными штанами, прохожих за руки останавливают, просят денег».

- Чтобы появилось основание для проверки такого заведения, нужно обращение от граждан, - обрисовал схему Андрей Михеев. - Обратиться можно в Роспотребнадзор, в Комитет по экономическому развитию, в полицию – все службы обязательно отреагируют. Другой вопрос, что провести внеплановую проверку можно лишь через разрешение органов прокуратуры. И то, если есть риск угрозы жизни: в обращении граждане тогда должны указать, мол, купили некачественный алкоголь, отравились.

- Если люди непристойно себя ведут, - добавил Владимир Круглов, - то это нарушение охраны общественного порядка. Надо оперативно надо сообщать в полицию, чтобы буйных граждан изолировали от общества хотя бы на время. 

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