Пьяницы со спущенными штанами

В обществе продолжается бурная дискуссия о методах борьбы с псевдокафе, торгующими алкоголем после девяти вечера в обход закона. Самая обсуждаемая в связи с этим новость последних дней: предложение продлить легальную продажу в обычных магазинах еще на час-два. По замыслу авторов инициативы, перераспределение алкогольных потоков и выручки освободит жителей домов, где располагаются такие «кафе» от пьяных криков под окнами. 19 июля обсуждение продолжилось в пресс-центре «Псковской правды» на самом высоком уровне.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная снова очертила круг проблем: жалобы жителей на шум возле пивных, некачественный алкоголь и общая алкоголизация населения, в первую очередь – молодёжи. И поделилась одним примечательным наблюдением:

Вчера одна псковичка сказала: «я считаю, что невозможность купить алкоголь после девяти - ограничение моих прав. Например, приехали ко мне гости вечером, а мне даже шампанского не купить». Получается, с одной стороны мы боремся с алкоголизмом, с другой – есть часть общества, которая рассматривает ограничение именно так. Поэтому надо выяснить все точки зрения.

Галина Неваленная, главврач Псковской городской поликлиники

СПОРТОМ ПО АЛКОГОЛЮ

Для борьбы с алкоголизацией населения главврач предлагает ударить спортом: - Должны быть в шаговой доступности не только «наливайки», но и стадионы. Мы должны не просто запрещать, а воспитывать население и занимать чем-то другим. Надо изучить, что в тренде у молодёжи, понимать, что им интересно. Вторая проблема, связанная с «наливайками» - это продажа алкоголя некачественного или без лицензии, то есть, что там в бутылке – поди разберись. - Около 9000 литров алкогольной продукции изъяли за полгода, 76 нарушений выявлено по общепитам, - сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Владимир Круглов. Простые покупатели тоже могут проверять алкоголь на наличие лицензий, напомнил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев:

Продажа любого алкоголя фиксируется в ЕГАИС. Есть специальные приложения, с помощью которых через мобильный телефон можно проверить лицензионную марку алкоголя. Если приложение показало, что алкоголь здесь без лицензии – обращайтесь в полицию или к нам в комитет.

Андрей Михеев,

председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕБОШ

Ещё одна проблема «наливаек» - это шум, драки, музыка до утра в тихих дворах. Но ведь распивать алкоголь в общественных местах – запрещено. Может быть, стоит проводить более активные рейды полиции? Такой вопрос «Псковская правда» задала Владимиру Круглову.

Как показывает практика, - ответил он, - если место нахоженное, оттуда люди доставляются каждый день, составляются протоколы, но эффекта никакого нет. Стараемся применять уже и административную ответственность, привлекать к обязательным работам. Работа проводится каждую неделю, но объектов много, как много и жалоб от граждан.

Владимир Круглов,

начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области

РАЗРЕШИТЬ ПРОДАВАТЬ

Как вариант решения проблемы шумных компаний – это увеличение времени продажи алкоголя. Как заметил Андрей Михеев, примеры с положительным эффектом есть: - Наши соседи - Новгородская область - в 2017 году отказались от дополнительных ограничений по времени продажи алкоголя. По их информации, таких «пабов-наливаек» стало меньше, они перешли в формат работы магазинов, так как поток покупателей стал иссякать. Интересную идею предложила Галина Невалённая: а что, если в местах туристических маршрутах – в пределах Окольного города – сделать одни временные промежутки для продажи алкоголя, а в спальных районах – другие? Может быть, это поможет в решении проблемы?

КАК ЗАКРЫТЬ

Но главным на повестке дня был вопрос, есть ли у кого-нибудь такая сила, чтобы взять – и закрыть «наливайку»! Первое место, куда жители идут со своими жалобами – управляющая компания. - Жильцы домов, где расположены подобные заведения, к сожалению, как и управляющие компании, не могут повлиять на деятельность таких «наливаек», у них нет таких полномочий, - констатировал директор УО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. Есть ли такие полномочия у наших властей? Или их руки тоже связаны федеральными законами?

Сегодня законодательство сформулировано так, что на уровне региона не позволяет закрыть подобное заведение, - в свою очередь отметил Андрей Михеев. - Даже аннулировать лицензии по продаже алкоголя мы не можем – только через суд. И не выдать лицензию мы не можем, если организация назвалась общепитом и соответствует минимальным требованиям.

Дмитрий Гусаков,

директор УО «Микрорайон №2»

БЫТЬ, А НЕ НАЗЫВАТЬСЯ