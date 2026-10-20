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Общество

Псковские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

20 октября 2026 года, 11:11

26 юных спортсменов и четыре тренера из Пскова и Великих Лук посетили представление Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра». об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Псковские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

Фото из канала MAX Михаила Ведерникова
Псковские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

Фото из канала MAX Михаила Ведерникова

На одной арене выступили мастера спортивной и художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков на батуте и циркового искусства.

По словам главы региона, для псковских ребят увидеть выступления выдающихся спортсменов – это отличный стимул тренироваться ещё упорнее и достигать уже собственных побед.

Губернатор поблагодарил друга региона Алексея Немова за приглашение и тёплый приём псковской делегации и пожелал спортсменам успехов и новых достижений.

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