Псковские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

На одной арене выступили мастера спортивной и художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков на батуте и циркового искусства.

По словам главы региона, для псковских ребят увидеть выступления выдающихся спортсменов – это отличный стимул тренироваться ещё упорнее и достигать уже собственных побед.

Губернатор поблагодарил друга региона Алексея Немова за приглашение и тёплый приём псковской делегации и пожелал спортсменам успехов и новых достижений.