Псковские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

26 юных спортсменов и четыре тренера из Пскова и Великих Лук посетили представление Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра». об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
26 юных спортсменов и четыре тренера из Пскова и Великих Лук посетили представление Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра». об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
На одной арене выступили мастера спортивной и художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков на батуте и циркового искусства.
По словам главы региона, для псковских ребят увидеть выступления выдающихся спортсменов – это отличный стимул тренироваться ещё упорнее и достигать уже собственных побед.
Губернатор поблагодарил друга региона Алексея Немова за приглашение и тёплый приём псковской делегации и пожелал спортсменам успехов и новых достижений.