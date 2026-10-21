Великолучане вошли в число лучших наставников страны

Двое жителей Великих Лук стали победителями Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Об этом «АиФ-Псков» рассказали в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Решающий этап принимала Тульская область. На победу претендовали 400 человек из 67 регионов, а лауреатами в итоге признали 106 участников из 39 субъектов.

Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова защитила проект «Стартапы: все этапы», посвящённый вовлечению молодёжи в технологическое предпринимательство. Заместитель директора филиала ПсковГУ в Великих Луках Александр Торбин представил тему «Право служить людям: гражданско-патриотическое воспитание студентов через наставничество и бесплатную юридическую помощь».

На церемонии награждения медаль «За усердие в службе» I степени получил ещё один финалист — сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области, руководитель военно-патриотического клуба «Зубр» Андрей Мусатов.

В центре поздравили победителей и отметили, что гордятся достижениями земляков.