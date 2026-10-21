Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Великолучане вошли в число лучших наставников страны

21 октября 2026 года, 10:46

Двое жителей Великих Лук стали победителями Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Об этом «АиФ-Псков» рассказали в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Великолучане вошли в число лучших наставников страны

Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Решающий этап принимала Тульская область. На победу претендовали 400 человек из 67 регионов, а лауреатами в итоге признали 106 участников из 39 субъектов.

Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова защитила проект «Стартапы: все этапы», посвящённый вовлечению молодёжи в технологическое предпринимательство. Заместитель директора филиала ПсковГУ в Великих Луках Александр Торбин представил тему «Право служить людям: гражданско-патриотическое воспитание студентов через наставничество и бесплатную юридическую помощь».

На церемонии награждения медаль «За усердие в службе» I степени получил ещё один финалист — сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области, руководитель военно-патриотического клуба «Зубр» Андрей Мусатов.

В центре поздравили победителей и отметили, что гордятся достижениями земляков.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 20 единиц оружия
Житель Красногородска предстал перед судом за долг по алиментам свыше миллиона рублей
Жительница Великих Лук получила срок за хищение миллиона рублей у пенсионерки
Волонтёр из Псковской области вошла в список кандидатов на награду «Доброволец России»
ГК «Титан» формирует парк кранов грузоподъемностью до 450 тонн для строительства завода ПЭТ и ПБТ
Новая транспортная схема появится после ремонта улиц Шоссейной и Алмазной в Пскове
В Пскове на улице Яна Фабрициуса при возгорании спасли трёх жильцов
В Петербурге задержан уроженец Псковской области, похитивший ребёнка
Губернатор Псковской области наградил 11 победителей регэтапа премии #МыВместе

Комментарии

Авторизация
No comments
Князь в городе

Культура / Выставка
9 сентября 17:02

Князь в городе

Шедевр о победе Александра Невского привезли в Псков

Облачное Успение

Культура / Выставка
27 августа 17:15

Облачное Успение

Древняя псковская икона вернулась домой после 50 лет реставрации

Музыка, фермеры и путешествия

Культура / Событие
7 августа 10:20

Музыка, фермеры и путешествия

Какие фестивали готовят для псковичей