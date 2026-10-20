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Общество

Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области

20 октября 2026 года, 12:41

Псковская область начала выстраивать работу с переселенцами ещё в 2019–2020 годах. Об этом на VII Псковском международном медиафоруме рассказал губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.

Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области

Фото: ПАИ

По словам главы региона, наплыв желающих перебраться из Европы был предсказуем, поскольку русофобские настроения там только усиливались. Перед областью сразу поставили задачу стать местом, где можно жить, трудиться и растить детей. «Мы начали строить экосистему», — отметил Ведерников.

Первым делом в регионе учредили должность уполномоченного по работе с соотечественниками — Псковская область опередила в этом другие субъекты РФ. Затем заработал центр «Соотечественник», где людям помогают по принципу «одного окна».

Одновременно при поддержке МИД России и официального представителя ведомства Марии Захаровой стартовала информационная кампания. Уже несколько лет регион публикует истории переехавших семей, рассказывает об их быте и оформлении документов, а также принимает пресс-туры для зарубежных журналистов и блогеров.

В сентябре область посетила журналистка Маргарита Симоньян. Она пообщалась с семьями из США, Франции, Италии, Хорватии и Германии — как с теми, кто уже переехал, так и с теми, кто только взвешивает такой шаг. Губернатор рассчитывает, что это внимание приведёт в регион новых переселенцев, близких ему по духу.

«Главный результат – у области сложился узнаваемый образ, которым люди делятся друг с другом, о котором рассказывают», – резюмировал Михаил Ведерников.

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