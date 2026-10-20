Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области

Псковская область начала выстраивать работу с переселенцами ещё в 2019–2020 годах. Об этом на VII Псковском международном медиафоруме рассказал губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.

По словам главы региона, наплыв желающих перебраться из Европы был предсказуем, поскольку русофобские настроения там только усиливались. Перед областью сразу поставили задачу стать местом, где можно жить, трудиться и растить детей. «Мы начали строить экосистему», — отметил Ведерников.

Первым делом в регионе учредили должность уполномоченного по работе с соотечественниками — Псковская область опередила в этом другие субъекты РФ. Затем заработал центр «Соотечественник», где людям помогают по принципу «одного окна».

Одновременно при поддержке МИД России и официального представителя ведомства Марии Захаровой стартовала информационная кампания. Уже несколько лет регион публикует истории переехавших семей, рассказывает об их быте и оформлении документов, а также принимает пресс-туры для зарубежных журналистов и блогеров.

В сентябре область посетила журналистка Маргарита Симоньян. Она пообщалась с семьями из США, Франции, Италии, Хорватии и Германии — как с теми, кто уже переехал, так и с теми, кто только взвешивает такой шаг. Губернатор рассчитывает, что это внимание приведёт в регион новых переселенцев, близких ему по духу.

«Главный результат – у области сложился узнаваемый образ, которым люди делятся друг с другом, о котором рассказывают», – резюмировал Михаил Ведерников.