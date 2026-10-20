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Общество

Псковский губернатор наградил специалистов дорожного хозяйства

20 октября 2026 года, 10:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в честь Дня работников дорожного хозяйства вручил региональные награды специалистам, внёсшим значительный вклад в развитие инфраструктуры области. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Псковский губернатор наградил специалистов дорожного хозяйства

Скрин из видео Михаила Ведерникова

По словам главы региона, за последние девять лет удалось привести в нормативное состояние 1300 километров дорог и 50 мостов.

В этом году бюджет дорожного фонда достиг рекордных 20 млрд рублей, недавно он составлял 4–4,5 млрд. Такой ресурс позволяет обновить ещё 300 километров дорог и восемь мостов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что эти результаты стали итогом всесторонней поддержки президента Владимира Путина, реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», помощи федерального Правительства и профессионализма самих дорожников.

Губернатор искренне поблагодарил всех работников отрасли за труд, ответственность и самоотдачу и пожелал дальнейших успехов на благо региона.

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