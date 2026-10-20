Сегодня, 20 октября, в Пскове стартовал VII международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей». Двухдневная программа объединит ведущих экспертов медиасферы, журналистов и блогеров из России и других стран.

Участниками форума станут делегаты из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, а также руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Работа развернётся в правительстве Псковской области, государственном медиахолдинге региона и Доме молодёжи.

Ключевым событием станет панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей» с участием представителей МИД России, руководителей федеральных изданий и экспертов отрасли.

Программа охватит сохранение и развитие межкультурного пространства страны, информационную безопасность, мультимедийные форматы, а также вызовы и перемены цифровой медиасреды.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет, а лучших журналистов региона чествуют на торжественной церемонии.

В Государственном медиахолдинге Псковской области вновь выступит одной из главных информационных площадок форума.

Напомним, форум проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова с 2018 года.