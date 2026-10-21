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Общество

Губернатор вручил награды псковским журналистам на Международном медиафоруме

21 октября 2026 года, 09:30

В рамках торжественной части международного медиафорума «Единство народов — единство ценностей» губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил журналистов региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Губернатор вручил награды псковским журналистам на Международном медиафоруме

Фото: Правительство Псковской области

В этот день он вручил награды самым опытным и ярким представителям медиасферы области. Почётной грамотой губернатора за вклад в развитие СМИ региона отмечена редактор направления отдела предпечатной подготовки издательского дома «МЕДИА 60» Марина Быстрова.

За личные заслуги в развитии телевидения и объективное освещение общественной, политической и культурной жизни нагрудный знак и удостоверение к званию «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» получили журналист и ведущая теле- и радиоэфиров с 28-летним стажем, главный редактор телестудии «Телеком» в 2001–2015 годах Инга Макеева и видеооператор, режиссёр и продюсер с 30-летним стажем Евгений Сумин.

Ещё семь работников отрасли удостоены Благодарственных писем правительства Псковской области за большой вклад в объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона.

Видеоприветствие гостям форума направила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она поблагодарила губернатора за внимание, которое в регионе уделяют укреплению национального единства и противодействию фальсификации истории.

Напомним, федеральные эксперты по журналистике провели на форуме ряд тематических секций. Лекции, тренинги и круглые столы посвятили трендовым форматам вещания, работе современных редакций, применению нейросетей в СМИ и пресс-службах, а также развитию пабликов СМИ в соцсетях, которые сегодня становятся равноправным источником информации для аудитории.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

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