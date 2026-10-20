Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников

20 октября 2026 года, 13:03

В среднем районные газеты Псковской области охватывают 68% жителей своих территорий. Об этом на VII Псковском международном медиафоруме заявил губернатор Михаил Ведерников, передаёт ПАИ.

Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников

Фото: ПАИ

Главным преимуществом таких изданий глава региона назвал живой контакт с аудиторией: их журналисты лично знакомы с героями публикаций и рассказывают о том, что происходит рядом. При этом отдельные проекты о местной жизни собирают миллионы просмотров.

Михаил Ведерников предупредил: удалённая работа, вошедшая в привычку в пандемию, способна отдалить редакции от читателей, тогда как там, где общение остаётся личным, аудитория растёт. Губернатор призвал развивать форматы, поддерживающие эту связь, — открывать редакции для посетителей, вести прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами. «Нужно и дальше оставаться в прямом контакте с нашей аудиторией», — подчеркнул он.

Близость к читателям губернатор напрямую связал с доверием к СМИ. Журналистам, по его словам, важно не только оперативно сообщать новости, но и понимать, чем живут люди на конкретных территориях.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»
Жительница островского района зарезала соседа и отправилась в колонию

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе