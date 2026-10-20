Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников

В среднем районные газеты Псковской области охватывают 68% жителей своих территорий. Об этом на VII Псковском международном медиафоруме заявил губернатор Михаил Ведерников, передаёт ПАИ.

Главным преимуществом таких изданий глава региона назвал живой контакт с аудиторией: их журналисты лично знакомы с героями публикаций и рассказывают о том, что происходит рядом. При этом отдельные проекты о местной жизни собирают миллионы просмотров.

Михаил Ведерников предупредил: удалённая работа, вошедшая в привычку в пандемию, способна отдалить редакции от читателей, тогда как там, где общение остаётся личным, аудитория растёт. Губернатор призвал развивать форматы, поддерживающие эту связь, — открывать редакции для посетителей, вести прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами. «Нужно и дальше оставаться в прямом контакте с нашей аудиторией», — подчеркнул он.

Близость к читателям губернатор напрямую связал с доверием к СМИ. Журналистам, по его словам, важно не только оперативно сообщать новости, но и понимать, чем живут люди на конкретных территориях.