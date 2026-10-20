В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту» членов Союза художников России Ирины Абакумовой и Юрия Рыжкова, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Художники знают друг друга, их совместные выставки с успехом проходили в Пскове и Опочке. Это дуэт двух талантливых людей, своеобразный батл – творческое состязание художников разных поколений, отличающихся приёмами художественного мастерства, у каждого из которых свои любимые краски, темы, предметы изображения и так далее. А объединяет их то, что оба ищут красоту в жизни, умножая её своим мастерством. Убедитесь в этом, посетив выставку», — отметила заведующая филиалом Псковского музея-заповедника Ольга Жуковская.

Экспозиция будет открыта до 13 декабря 2026 года.