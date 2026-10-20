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Общество

Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

20 октября 2026 года, 12:15

Псков подал заявку на звание «Молодёжная столица России – 2027», сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.

Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Фото: Дарья Хваткова

Всего на этот статус претендует 21 город. Помимо Пскова в мероприятии участвуют Архангельск, Мелитополь, Мурманск, Нальчик, Орёл, Великий Новгород, Геническ, Иваново, Владикавказ, Владимир, Киров, Краснодар, Липецк, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тверь, Уфа, Чита, Якутск и Ярославль. Заявки от их команд уже поданы в спецноминации премии «Время молодых».

Чтобы поддержать Псков, до 23 октября нужно опубликовать в соцсетях пост с фото, видео или рассказом о городе, его молодёжи, проектах и возможностях с хештегами #молодёжнаястолица2027 и #Псков.

29 октября объявят список десяти городов-полуфиналистов. Имя нового обладателя звания «Молодёжная столица России» станет известно в декабре.

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