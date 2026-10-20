Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей

20 октября 2026 года, 17:50

Псковский городской суд определил меру пресечения двум местным жителям, которых обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей

Фото: pxhere.com

Как полагает следствие, мужчины выманили потерпевшего на встречу, представившись покупателями его автомобиля. Угрожая расправой в случае отказа, они увезли его в лес и потребовали 1,5 млн рублей. Один из фигурантов при этом избивал мужчину, а другой держал на него предмет, похожий на пистолет.

Не выдержав давления, потерпевший передал 235 тысяч рублей, подписал договор купли-продажи своей машины и отдал телефон за 100 тысяч рублей.

В суде обвиняемые просили не заключать их под стражу. Однако им вменяют особо тяжкое корыстное преступление, за которое грозит до 15 лет колонии, поэтому суд счёл, что домашний арест или более мягкая мера не гарантируют нормального расследования.

Обоих заключили под стражу до 14 декабря 2026 года.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»
Жительница островского района зарезала соседа и отправилась в колонию

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках