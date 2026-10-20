В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей

Псковский городской суд определил меру пресечения двум местным жителям, которых обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как полагает следствие, мужчины выманили потерпевшего на встречу, представившись покупателями его автомобиля. Угрожая расправой в случае отказа, они увезли его в лес и потребовали 1,5 млн рублей. Один из фигурантов при этом избивал мужчину, а другой держал на него предмет, похожий на пистолет.

Не выдержав давления, потерпевший передал 235 тысяч рублей, подписал договор купли-продажи своей машины и отдал телефон за 100 тысяч рублей.

В суде обвиняемые просили не заключать их под стражу. Однако им вменяют особо тяжкое корыстное преступление, за которое грозит до 15 лет колонии, поэтому суд счёл, что домашний арест или более мягкая мера не гарантируют нормального расследования.

Обоих заключили под стражу до 14 декабря 2026 года.