Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека

В деревне Исаково Себежского муниципального округа загорелся жилой дом размером 6 на 12 метров на улице Красноармейской. Инцидент произошёл в минувшие дежурные сутки, сообщают в региональном управлении МЧС.

В результате возгорания травмы получили 52-летняя женщина и 62-летний мужчина — обоих доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Огнеборцам удалось отстоять хозяйственную постройку. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.