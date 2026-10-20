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Происшествия

Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека

20 октября 2026 года, 16:34

В деревне Исаково Себежского муниципального округа загорелся жилой дом размером 6 на 12 метров на улице Красноармейской. Инцидент произошёл в минувшие дежурные сутки, сообщают в региональном управлении МЧС.

Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека

Фото: pxhere.com

В результате возгорания травмы получили 52-летняя женщина и 62-летний мужчина — обоих доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Огнеборцам удалось отстоять хозяйственную постройку. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

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