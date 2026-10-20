612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев

612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом/Печорами и Санкт-Петербургом за девять месяцев, с января по сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом/Печорами и Санкт-Петербургом за девять месяцев, с января по сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Купить билеты на поезд можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», веб-приложения и в кассах.