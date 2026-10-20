Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Тротуары и парковку с местами для инвалидов организуют на Первомайской в Пскове

20 октября 2026 года, 09:12

Муниципальный контракт на комплексное приведение в порядок участка рядом с домом № 38 на улице Первомайской заключили в Пскове, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тротуары и парковку с местами для инвалидов организуют на Первомайской в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова

По условиям контракта, подрядчику предстоит привести в порядок тротуары и организовать места для стоянки автомобилей. Помимо этого, на участке нанесут разметку и разместят дорожные знаки. Отдельно оборудуют стоянку на 10 мест, предназначенных для людей с инвалидностью. Все эти меры призваны сделать передвижение пешеходов удобнее и снять остроту проблемы с парковкой в районе ближнего Запсковья.

В пресс-службе администрации Пскова уточнили, что согласно контракту работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе