Тротуары и парковку с местами для инвалидов организуют на Первомайской в Пскове

Муниципальный контракт на комплексное приведение в порядок участка рядом с домом № 38 на улице Первомайской заключили в Пскове, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По условиям контракта, подрядчику предстоит привести в порядок тротуары и организовать места для стоянки автомобилей. Помимо этого, на участке нанесут разметку и разместят дорожные знаки. Отдельно оборудуют стоянку на 10 мест, предназначенных для людей с инвалидностью. Все эти меры призваны сделать передвижение пешеходов удобнее и снять остроту проблемы с парковкой в районе ближнего Запсковья.

В пресс-службе администрации Пскова уточнили, что согласно контракту работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года.