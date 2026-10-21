В Псковской области три класса и две группы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями привел к введению ограничений в образовательных учреждениях Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

На карантин закрыли три класса в двух школах и две группы в одном детском саду.

За неделю с 12 по 18 октября в Псковской области зафиксировали 3328 случаев ОРВИ. Больше половины заболевших – 63% – дети до 14 лет. На Псков пришлось 1356 случаев, или 40,7% от общего числа по региону.

За неделю с симптомами ОРВИ в стационары попали 38 человек.

По данным специалистов, среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии. Случаев гриппа за этот период не зарегистрировано.