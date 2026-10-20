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Общество

45 тысяч тюльпанов высадят в Пскове к весне

20 октября 2026 года, 10:30

К следующей весне в Пскове высадят 45 тысяч луковиц тюльпанов. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MАХ.

45 тысяч тюльпанов высадят в Пскове к весне

Фото: Елена Коноплёва

Цветочные композиции займут 1,3 тысячи квадратных метров. На городских клумбах и цветниках взойдут махровые тюльпаны белого, розового, красного, жёлтого, оранжевого и бордового оттенков, а также красно-белые сорта.

Цветы высадят в скверах, парках, на площадях и клумбах, а также у мемориалов, включая воинские захоронения и братские могилы.

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