45 тысяч тюльпанов высадят в Пскове к весне

К следующей весне в Пскове высадят 45 тысяч луковиц тюльпанов. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MАХ.

Цветочные композиции займут 1,3 тысячи квадратных метров. На городских клумбах и цветниках взойдут махровые тюльпаны белого, розового, красного, жёлтого, оранжевого и бордового оттенков, а также красно-белые сорта.

Цветы высадят в скверах, парках, на площадях и клумбах, а также у мемориалов, включая воинские захоронения и братские могилы.