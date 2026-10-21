Двое псковичей пытались похитить более 347 кг дизтоплива из тепловоза

Транспортные полицейские Псковской области задержали двух мужчин, пытавшихся похитить из тепловоза свыше 347 килограммов дизельного топлива. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По информации ведомства, местные жители 38 и 39 лет разлили солярку в 16 пластиковых канистр объёмом 30 литров каждая. Сделали они это в помещении тепловоза, следовавшего от станции «Новгород-Лужский» до станции «Дно».

Чтобы не привлекать лишнего внимания, ёмкости сбросили в откос железнодорожного пути — забрать их мужчины планировали после смены. Однако этим планам помешали сотрудники транспортной полиции: обоих задержали на станции Дно.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30 — пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ). Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.