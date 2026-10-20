Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области

Вместе с коллегами из регионального Министерства туризма специалисты тестируют весь маршрут. Ведется проверка дорожной и гостиничной инфраструктуры, посещаются ключевые достопримечательности, оценивается комплексность проекта. Региону предстоит подтвердить значимость, перспективность и актуальность маршрута и защитить его перед федеральными коллегами.

Проект реализуется совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Соглашение о его создании подписали с Александром Бегловым и Александром Дрозденко на ПМЭФ в прошлом году.

В Псковской области уже действуют два национальных маршрута: «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают».

Статус национального открывает дополнительные возможности для получения средств на развитие территорий по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Только в этом году регион привлёк более 4 млн рублей.