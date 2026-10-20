Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области

20 октября 2026 года, 15:32

В Псковской области работает экспертная группа Минэкономразвития России, которая оценивает новый межрегиональный турмаршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», претендующий на статус национального. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области

Фото: Социальные сети Михаила Ведерникова
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области

Фото: Социальные сети Михаила Ведерникова

Вместе с коллегами из регионального Министерства туризма специалисты тестируют весь маршрут. Ведется проверка дорожной и гостиничной инфраструктуры, посещаются ключевые достопримечательности, оценивается комплексность проекта. Региону предстоит подтвердить значимость, перспективность и актуальность маршрута и защитить его перед федеральными коллегами.

Проект реализуется совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.  Соглашение о его создании подписали с Александром Бегловым и Александром Дрозденко на ПМЭФ в прошлом году.

В Псковской области уже действуют два национальных маршрута: «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают».

Статус национального открывает дополнительные возможности для получения средств на развитие территорий по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Только в этом году регион привлёк более 4 млн рублей. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»
Жительница островского района зарезала соседа и отправилась в колонию

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе