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Политика

Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики

20 октября 2026 года, 12:28

Открывая VII Псковский международный медиафорум, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым ориентиром современной журналистики, пишет ПАИ.

Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики

Фото: ПАИ

По словам главы региона, сегодня журналист отвечает за каждый свой материал — в эфире, в печати или в сети. Главное здесь не гонка за просмотрами, а доверие аудитории и единство, которое укрепляет общество.

«Главный тренд – ответственность. За каждый материал – в эфире, в печати и в сети. За доверие людей, которое сегодня важнее любых просмотров. И за единство, которое делает нас сильнее», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также заметил, что с распространением нейросетей заслужить доверие читателей и зрителей стало труднее. В выигрыше оказываются те, кто задумывается о последствиях своих публикаций, отвечает за сказанное и сохраняет живой контакт с людьми.

Губернатор призвал журналистов проверять факты до публикации, избегать конфликтов на национальной почве и не ограничиваться простой констатацией проблемы — важно объяснять, кто и как её решает. «Людям нужна честная информация и понятная перспектива», — подчеркнул он.

Как добавил Михаил Ведерников, от работы редакций зависят образ региона и страны в целом, а также сплочённость общества.

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