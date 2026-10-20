Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики

Открывая VII Псковский международный медиафорум, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым ориентиром современной журналистики, пишет ПАИ.
Открывая VII Псковский международный медиафорум, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым ориентиром современной журналистики, пишет ПАИ.
По словам главы региона, сегодня журналист отвечает за каждый свой материал — в эфире, в печати или в сети. Главное здесь не гонка за просмотрами, а доверие аудитории и единство, которое укрепляет общество.
«Главный тренд – ответственность. За каждый материал – в эфире, в печати и в сети. За доверие людей, которое сегодня важнее любых просмотров. И за единство, которое делает нас сильнее», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Он также заметил, что с распространением нейросетей заслужить доверие читателей и зрителей стало труднее. В выигрыше оказываются те, кто задумывается о последствиях своих публикаций, отвечает за сказанное и сохраняет живой контакт с людьми.
Губернатор призвал журналистов проверять факты до публикации, избегать конфликтов на национальной почве и не ограничиваться простой констатацией проблемы — важно объяснять, кто и как её решает. «Людям нужна честная информация и понятная перспектива», — подчеркнул он.
Как добавил Михаил Ведерников, от работы редакций зависят образ региона и страны в целом, а также сплочённость общества.